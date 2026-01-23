狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

特朗普(Donald Trump)第二次上任美國總統後，在外交及內政上動作頻仍，到處燃起火頭。

奉承他的「侵粉」會把他視作雄才大略、積極進取、攻勢凌厲；但鄙視他的人會認為他犯上狂躁症、做事沒底線、剛愎自用，必定失敗告終、自毁毀權。哪一種看法更為準確？

說他動作多多，有大量事實為證。綁架委內瑞拉總統、公海騎劫別國石油，卻依然無法掌控委國內政；對格陵蘭若不能以每名居民一兩萬美元的廉價買下，即總額低至幾億美元，便會派兵強搶。

這位自命為「和平總統」的一國之君，寫信給挪威總理，說因挪威不向他頒發諾貝爾和平獎，所以他也不用純粹考慮和平，而要為美國利益而奪取格陵蘭。言下之意，他過去自稱和平是虛情假意的，目的只是要為自己配上個諾貝爾光環，得不到這「玩具」時，真面目便暴露了。要把加拿大變成美國第51個州的威脅也沒有停止過，把幾乎整個加拿大的4100萬人民都惹怒了。

亂炒官員趕移民，美變民意分裂國

對古巴、哥倫比亞、墨西哥，言談中也無好說話，似乎等到解決了委內瑞拉、格陵蘭、加拿大等國後，便會輪到她們了。挑起了這麼多國際衝突後，竟又有膽量自封為一個「和平委員會」的終身主席，又說不用理會國際法，能制約他的，只是他的道德觀，但又有多少人會信任他的道德水平？

特朗普自封「和平委員會」終身主席，惟其道德水平令人質疑。(AP)

在內政上，他已成功把美國弄成一個民意分裂的國家。去年8月，當失業率上升時，他的應對之法是開除那名負責公布數據的官員。美國聯儲局信守其專業要求，其司法部卻要搞出個刑事檢控，要起訴聯儲局主席。他的移民及海關執法局(ICE)似成為了特朗普的錦衣衛，到處惹火，在明州無端把人槍斃卻不用負上刑責。

特朗普是美國人民選出來的，他的選民，實在欠了美國人民和世界人民一個交代。

特朗普多種動作都有一個共通點，便是訛詐及脅迫。這會否成功？把他說得聰明一點，是他也許感到美國實力衰退，直接控制世界已是力有不逮，所以要退守西半球，再集中力量，把南北美洲都掌控起來，從這裏的國家吸走其資源（除加拿大外，他對這些國家的人民沒興趣，否則不會要ICE把非法移民都趕走），厚殖美國國力，等待時機，再圖稱霸全球。

這套計劃若要成功，需要一大堆條件。最重要的是他對其他國家的打擊是要成功的，而且其他國家見到後都會噤若寒蟬，不敢反抗。那麼他的確可對各國逐一蠶食，資源愈多，愈搞愈強，到最後則放眼天下無敵手矣。另一重要條件是美國人民十分團結，都十分支持他侵凌別國，否則美國每幾年換一次總統，政策不易有連續性。

歐盟各國如同一盤散沙，對美國連串過火行動只能口頭抗議。(AP)

表面看來，特朗普也有些斬獲，委國國力不足，難以抗衡美國，連總統也被擄走。歐盟各國，既有親美的「內奸」，亦欠缺有威望及國際視野的領袖，一盤散沙，要她們對抗美國？口頭抗議幾聲可以，但既無意志，也無實力，看看丹麥的悲憤便可知。這些國家自從兩次大戰元氣大傷並失去大量殖民地後，心理變得十分不平衡，竟因恐俄而依附美國，但其實歷史上，俄羅斯除了回擊過波蘭的侵略而進攻過波蘭外，並沒有侵略過歐洲，反而法國及德國都曾侵略過俄羅斯。為何會恐俄並投靠美國？心理因素恐甚為複雜。

特藉加關稅脅迫弱國，美更孤立

特朗普雖有一些有利條件，但不利他大計的更多。我們要先研判一些基本因素，美國人口只是世界的4.1%，產值用購買力平價計是世界的14.8%，貿易總額是12%，要控制世界，經濟實力不夠。軍事實力雖強，但並非無敵手，中俄都有核彈可覆滅美國。其軟實力本來很強，在世界有話語權，但近年連番動作，都使人認為其行為難以預測，各國對他大失信心，如何還有軟實力？

美國所能用的脅迫工具也愈來愈少且失效，來來去去都用加關稅一途，但此法對美國自己的經濟也帶來重大傷害，而且會促使其他國家另謀他法，與美國以外的國家建立貿易協議，如此一來，美國反而日漸被孤立。加拿大近日重建與中國的關係，其總理卡尼(Mark Carney)在世界經濟論壇的演說更是慷慨激昂、情理兼備，卡尼一戰封神，可算是西方世界最有遠見的領袖，一洗杜魯多(Justin Trudeau)任總理時的頹風。美國尚未控制到委內瑞拉（雖然特朗普自封為委國代總統），加拿大則更難被拿捏，一個失敗接著一個失敗，這自然會造成另一種動力，其他國家更不需賣帳，這霸權如何搞下去？

加拿大總理卡尼可算是目前西方世界最有遠見的領袖 (AP)

應對美霸凌，中國反成中流砥柱

中國的國策是不干涉其他國家內政，但現時卻扮演另一角色，多個受特朗普威脅的國家，紛紛尋求與中國合作，以應付美國的霸凌，中國自動成為地緣政治逆流中的中流砥柱。中國要做的，便是搞好經濟、發展科技，軍事上不搞侵略，有足夠威懾力防衛便可。

美國人民大多善良且理性，其民意一樣可起到對特朗普的制衡作用。對特朗普近期的外交政策已有多種民意調查，只有33%被訪民眾認同對委國動武；70%的人反對，24%贊同，不需國會同意也可開戰；86%反對美國用軍力奪取格陵蘭，9%贊同；55%反對用錢買下格陵蘭。這些結果都顯示，特朗普縱有民粹分子支持，但大多數美國人民都不認同其外交政策。失去內部支持，他的霸業終究是鏡花水月。

大多數美國人都不認同特朗普的外交政策 (AP)

