ChatGPT開始賣廣告！OpenAI獲利模式大轉向！拆解ChatGPT廣告背後的精密謀劃與致命風險！

OpenAI執行長奧特曼在2024年堅稱廣告是其「商業模式的最後手段」時，或許沒料到這一天來得如此之快！2026年1月16日，這家AI龍頭宣布將於未來幾個星期在美國市場啟動ChatGPT廣告功能測試，標誌著OpenAI在獲利模式上的重大轉向。這反映整個生成式AI產業現正面臨的困境：如何在天文數字般的運算成本與有限的用戶訂閱費間，找到可持續發展的生存之道。

Read More

OpenAI連年虧蝕仍能融資千億！為何半導體巨頭搶著投資合作？奧特曼「金融魔法」完全拆解

特朗普5千億美元AI大計！與OpenAI合推Stargate計劃廣建數據中心，但馬斯克質疑根本唔夠錢？



OpenAI紅色警報！Google技術反超前、Anthropic鯨吞企業市場，奧特曼有何逆轉勝妙計？

OpenAI或2027年耗盡現金

一直以來，OpenAI的財務狀況都令人憂心。這家公司在2025年上半年的營業虧損高達78億美元（約608.4億港元），預計2026年虧損額更可能擴大至140億美元（約1,092億港元），幾乎是2024年的3倍。更讓投資者不安的是，著名金融專欄作家賽巴斯蒂安·馬拉比（Sebastian Mallaby）警告，依照現時燒錢速度，OpenAI可能會在2027年中耗盡所有現金。

雖然OpenAI年化營收在2025年突破200億美元（約1,560億港元），較2024年的60億美元大幅成長，但此金額仍遠不足以覆蓋其龐大的開支。除日常營運和研發成本外，OpenAI在2025年還簽下逾1.4兆美元（約 10.92 兆港元）的AI基建投資協議。盡管ChatGPT每週活躍用戶數高達8億，但願意真金白銀付費訂閱的只佔5%；單靠少數用戶的訂閱費，絕無可能填補這龐大的資金缺口。

奧特曼過去對ChatGPT引入廣告持保留態度，擔心動搖用戶對產品的信任，但現在迫於資金壓力，也不得不作出妥協，啟動廣告功能測試。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

奧特曼從討厭廣告到擁抱廣告

OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）曾公開表示討厭廣告，對在 ChatGPT 中加入廣告持保留態度，擔心這可能讓用戶覺得AI的回應內容受廣告商左右，從而削弱信任度。2024年，他在哈佛大學一場對談中直言：「廣告與AI結合讓我特別不安，我認為廣告是我們商業模式的最後手段。」

及至2025年6月，奧特曼對廣告的態度開始轉變。他表示，自己並非完全反對廣告，但指出若要引入廣告機制，設計必須格外謹慎，以免像其他科技平台般以誘導用戶成癮的手法來賺取收入。由此可見，隨著資金壓力變得愈來愈大，奧特曼為讓OpenAI生存下去，也不得不擁抱廣告了。

僅免費版和低價版用戶看廣告

OpenAI替ChatGPT導入廣告時，採取相當緊慎的策略性部署。首階段廣告測試只面美國成年用戶，並僅限在免費版用戶和低價版ChatGPT Go訂戶的介面上顯示廣告；至ChatGPT Plus、Pro、Business與Enterprise版等較高階付費訂戶，則不會看到廣告。這樣的分級設計不僅可以維護高價訂戶的使用體驗，也可以為免費用戶或低價訂戶提供升級誘因。

OpenAI 表示，ChatGPT廣告將配置於用戶對話介面的底部，並依當前對話內容進行相關性投放。如對廣告內容不滿，用戶可以關閉單則廣告、查看廣告顯示原因說明，以及關閉個人化設定。（圖片來源：OpenAI官網）

廣告將擺放在ChatGPT回應的底部，只有在廣告資訊與當前對話內容有高度關連性時方會顯現。所有廣告均會明確標示為「贊助內容」（Sponsored），並且與AI生成的回答內容有明顯分隔，避免干擾答案。測試期間，18歲以下年輕用戶不會看到任何廣告，而涉及身心健康或政治等敏感或受規範的主題，對話中同樣不會出現廣告。

OpenAI表示，AI生成回應時仍會以提供最有幫助的答案為首要原則，不會因商業合作或廣告需求而改動回覆內容；預期用戶在看到廣告後，可直接針對相關產品或服務向ChatGPT提出進一步問題，或要求提供比較選項，使廣告成為輔助購買決策的工具。官方同時承諾，不會出售用戶與ChatGPT的對話內容給廣告商。

ChatGPT對話易顯露購買意圖

ChatGPT導入廣告的決定，意味著OpenAI正在向Alphabet與Meta的商業模式靠攏。投行Evercore ISI資深分析師馬克·馬哈尼（Mark Mahaney）評估，2025年Alphabet旗下Google Search與YouTube的總廣告收入約為3,000億美元（約2.34兆港元），Meta旗下Facebook與Instagram廣告收入則為1,800億美元（約1.4兆港元）。對急需開拓新財源的OpenAI而言，數碼廣告市場無疑充滿巨大吸引力。

相比起社交媒體上的貼文瀏覽，ChatGPT與用戶之間的對話具有較高的意圖性。譬如，用戶要求ChatGPT「幫我規劃5天首爾行程」或「推薦適合小企業的會計軟件系統」時，含有明顯的交易意圖。這不但讓廣告商了解你有購買意慾，還能推斷出你的購買動機、預算、曾比較的品牌，以及選購時的顧慮。基於深度對話內容所顯現的ChatGPT廣告，理論上比傳統數碼廣告能更精準地對應用戶需求，很可能會吸引廣告商重新分配營銷預算。

OpenAI 宣布，ChatGPT Go正式在全球市場推出，月費為8美元（約62港元）。相比起免費版本，該方案提供較高的訊息使用量、檔案上傳與影像生成額度，並支援更長的記憶容量。（圖片來源：OpenAI官網）

拿捏廣告與用戶體驗微妙平衡

市場研究機構eMarketer分析師傑里米·戈德曼（Jeremy Goldman）直言：「廣告不是生成式AI競賽的干擾因素，而是讓OpenAI能夠留在競賽中的方法。」這句話一針見血地指出，如果OpenAI不嘗到開闢廣告收入來源，或許難以承受持續的巨額虧損。

然而，OpenAI推出廣告服務也存有風險。Google全球廣告業務副總裁丹·泰勒（Dan Taylor）公開表明，現時無意在Gemini中直接插入廣告。一旦廣告導致ChatGPT使用體驗下降，可能會有大量用戶出走，轉投Gemini的懷抱。科技史上，不少網上平台因過度置入廣告而失去用戶信任，最終走向衰亡。由是觀之，未來OpenAI必須謹慎拿捏廣告利益與用戶滿意度之間的微妙平衡。