我在本欄已經多次提到，對港人來說，債券投資始終未成氣候。何出此言？無他，只要一提起投資，港人馬上想到的，就是股票。原因簡單不過，那就是在港人心目中，買股票有機會升值！可以是幾個巴仙，也可以是幾成，甚至幾倍，這不是很吸引嗎？

買債券？大部分人都認為太不出「息」了！因為只得雞碎咁多債息！我相信，這是不少港人心中的想法。

最近我和一位正在部署退休的朋友談起投資，她問我，有哪些高息股可以作為退休後收息之用？我反問她：「為甚麼想買股票收息？債券不是也可收息嘛？」

誰不知，她的反應是：「債券揸到尾，不會升值嘛，買股票長線還可以升值，即是『財息兼收』喎！」

看到這裏，大家都應該明白，香港的債券市場實在仍處於起步階段，充其量只有銀色債券稍為受注目和受歡迎，即投資者不介意只是定期收息，而到期時又只能取回本金，沒有資產升值的效果。

其他投資者對於債券只能收息，而不能賺取資產增值，感到不是味兒，甚至認為不是他們那杯茶。

債券的風險始終比股票低，所以在環球金融市場上的地位比股票高。(Shutterstock)

但其實，如果大家對投資有認識，應該知道債券也可以「升值」的，但由於債券的波幅始終比股票低，所以，要博升值，除非金額很大，以及市場的流通性很高（說穿了就是債券市場很成熟，每日交投量很大），否則，一般投資者是不容易操作的。

但微妙的是，如果大家都抗拒參與，香港的債券市場就永遠不會成熟，交投量永遠不會增加，債券買賣就永遠不會像股票一樣容易和方便了！

我那位朋友已經接近退休年齡，所以是為未來幾年的退休部署，在這種背景下，她都不考慮債券，何況那些年紀尚輕、不想一大筆錢給「債券」綁死的年輕人呢？

但我作為本欄的作者，必須為讀者們釐清，高息股和債券始終有根本性的分別！首先，高息股就是股票，股票本身沒有白紙黑字寫明要派息，以及派多少息、派息與否，而派多少息，完全是公司董事局因應當年的投資和經營情況所作的決定。

但債券就不同，只要是訂明一個派息比率，該債券就一定要派息，如果不派，某程度就等於「違約」了，情況是十分嚴重的！

再者，股票的質素是可以有很大變化的，今時今日一間好公司，不代表十幾年後仍然是一間好公司。如果公司變了質，股價很快就會反映出來，而且，公司也未必會繼續派高息，甚至再派息。如是的話，投資者的損失就可以很大。

當然，發行債券的公司，同樣可以變質，但嚴格來說，對於債券投資者來說，差不多要去到公司財政出現問題，才會實質上影響到他們的投資，首先是收不到債息，但是否會去到賴債，連本金也不能支付呢？這仍然取決於很多因素。

我要強調，如果最終該公司真的要執笠，無論是買她的股票或債券，都可能損失慘重。但如果不是這麼極端，買債券的風險始終比股票低。因此，在環球金融市場上，債券投資所佔的地位，其實比股票是有過之而無不及呢！