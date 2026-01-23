歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
新春蘭花品種情報＋換$8開運蘭花＋麥玲玲師傅年花催運貼士
香港周圍遊
玩樂旅遊熱話
Jetso
著數優惠

農曆新年2026︱新春蘭花品種情報＋換$8開運蘭花＋麥玲玲師傅年花催運貼士

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:東港城

　　今年有咩新春蘭花品種？想一次過提早選購心水蘭花，可以去東港城的新春花展會，即日至2月16日場內精選二十款全新品種的矜貴本地培植香港蝴蝶蘭及日本蘭花，任你挑選。精明的你更要mark 定日子搶$8 開運蘭花，再睇埋麥玲玲師傅年花催運貼士分享，祝大家新一年花開富貴！

 

新春蘭花品種情報＋換$8 開運蘭花＋麥玲玲師傅年花催運貼士

 

　　每年新春都有新蘭花品種登場，今年東港城舉行「東港城第二十屆新春花展會」，即日至年廿九舉行全港最早室內花市。香港「蘭花大王」、千葉園創辦人楊小龍及其子楊尹俊父子檔，聯同香港年花大王、香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春合作，精選二十款全新品種的矜貴本地培植香港蝴蝶蘭及日本蘭花與市民見面。

 

新春蘭花品種情報＋換$8 開運蘭花＋麥玲玲師傅年花催運貼士

 

　　所有品種均為首次在香港亮相的全新培植品種，喜歡日本矜貴蘭花，可以留意「雪頰點脂」花瓣潔白無瑕中央一點玫紅花蕊，格外清新。「大紫鴻圖」花瓣呈濃郁鮮豔的紫紅色調，名字好意頭。「金福齊來」花瓣橘黃色調，意金橘旺運、財源廣進。「霓紋」粉紫色的花瓣上灑落豹紋斑點，顏色大膽鮮明。

 

新春蘭花品種情報＋換$8 開運蘭花＋麥玲玲師傅年花催運貼士

雪頰點脂

 

新春蘭花品種情報＋換$8 開運蘭花＋麥玲玲師傅年花催運貼士

金福齊來

 

新春蘭花品種情報＋換$8 開運蘭花＋麥玲玲師傅年花催運貼士

霓紋

 

　　10 款全新品種本地培植蝴蝶蘭各有特色，「紅運當頭」以濃郁洋紅色花瓣為主調，表面勻佈細密白點斑紋，花瓣寬大飽滿，寓意鴻運高照、福氣滿滿。「紫瑞盈門」深紫紅色花瓣邊緣鑲白，色彩層次豐富充滿活力。「金霞映蕊」花瓣呈現明亮溫暖的金黃色調色澤純淨飽滿，散發富貴喜慶的華麗氣息。花型飽滿對稱，生氣盎然。

 

新春蘭花品種情報＋換$8 開運蘭花＋麥玲玲師傅年花催運貼士

紅運當頭

 

新春蘭花品種情報＋換$8 開運蘭花＋麥玲玲師傅年花催運貼士

紫瑞盈門

 

新春蘭花品種情報＋換$8 開運蘭花＋麥玲玲師傅年花催運貼士

金霞映蕊

 

HK$8 開運蘭花換領

 

　　東港城今年繼續限量推出 HK$8 開運蘭花，The Point 會員尊享 HK$8 開運蘭花「金緋報喜」換領，幫大家率先開運。

 

新春蘭花品種情報＋換$8 開運蘭花＋麥玲玲師傅年花催運貼士

 

HK$8 開運蘭花「金緋報喜」換領

預留證上架日期︰2026 年 2 月 2 日（星期一）約下午 1 時

換購日期︰2026 年 2 月 7 日（星期六）上午 11 時到場換購地點︰將軍澳東港城一樓中庭

參加辦法︰The Point 會員於手機應用程式憑 500 積分預留換購證，並於 2 月 7 日到場以優惠價HK$8 換購「金緋報喜」蘭花乙株（不包括花盆）。

名額︰共 100 個

 

東港城第 20 屆新春花展會「花開千駿迎新春」

日期︰即日起至 2026 年 2 月 16 日（年廿九）

地點︰將軍澳東港城一樓中庭

時間︰上午 11 時至下午 9 時

 

     今年有何年花佈置貼士，如何配合流年方位擺放催運，有請麥玲玲師傅話你知！

新春蘭花品種情報＋換$8 開運蘭花＋麥玲玲師傅年花催運貼士

 

　　

東南方︰宜擺放年桔

　　•    馬年九紫當旺星飛臨東南，代表財運與喜慶，宜擺放年桔、富貴子或水仙等果實植物，以泥種為佳，助旺財氣，令家居喜氣洋洋、財源滾滾。

 

中宮︰放蘭花旺桃花運

　　•    掌管人緣與感情運的桃花星則在中宮位置，可於家中央放置蘭花或桃花等鮮艷花卉，能增強人際關係與桃花運，令感情生活更甜蜜動人。

 

東北方︰放富貴竹利文昌

　　•    今年文昌星位於東北，可擺放富貴竹或常綠植物，寓意步步高陞，事業學業皆得力。

 

　　除此之外，東港城推出年花包裝服務，顧客於場內選購年花後，可由專業花藝師協助挑選合適的裝飾元素，包括花紙、襯花及配件等，並即場進行包裝及配搭。商場另賀年花藝工作坊，教你寓意吉祥花材配搭貼士；而情人節花藝工作坊則採用歐陸花材及風格，參加者將親手配搭各式花材，創作具心意的花藝作品。

 

新春蘭花品種情報＋換$8 開運蘭花＋麥玲玲師傅年花催運貼士

 

年花包裝服務

日期︰2026 年 1 月 30 日至 2 月 1 日；2 月 6 日至 8 日；2 月 13 日至 15 日（星期五至日）

時間︰上午 11 時至晚上 9 時

參加辦法︰顧客於東港城新春花展會「千葉園」或「山城花藝」購買蘭花或年花滿 HK$880，即可享年花包裝服務一次，由專業花藝師為您精心包裝蘭花或年花一盆。（每人限享年花包裝服務一次）

新春花藝工作坊

日期︰2026 年 2 月 7 日至 8 日（星期六及日）

時間︰第一節︰下午 2 時至 3 時 30 分、第二節︰下午 4 時 30 分至 6 時

參加辦法︰2 月 2 日起，The Point 會員於東港城「即賺分」參與商戶即日以電子消費滿 HK$1,800，即可參加工作坊一次。

名額︰共 60 個（每日 2 節；每節 15 人）

 

新春蘭花品種情報＋換$8 開運蘭花＋麥玲玲師傅年花催運貼士

 

情人節花藝工作坊

日期︰2026 年 2 月 14 日至 15 日（星期六及日）

時間︰第一節︰下午 2 時至 3 時 30 分、第二節︰下午 4 時 30 分至 6 時

參加辦法︰2 月 9 日起，The Point 會員於東港城「即賺分」參與商戶即日以電子消費滿 HK$1,800，即可參加工作坊一次。

名額︰共 60 個（每日 2 節；每節 15 人）

Tags:#農曆新年 2026#將軍澳#蘭花#東港城#新春市集#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#jetso#著數優惠
Add a comment ...Add a comment ...
工展會2025懶人包︱美食筍貨優惠6大攻略︰$1鮑魚福袋、$10千層蛋糕、$50紅酒盲盒
更多玩樂假期文章
工展會2025懶人包︱美食筍貨優惠6大攻略︰$1鮑魚福袋、$10千層蛋糕、$50紅酒盲盒

投票區

美國擬打關稅牌購買格陵蘭
241
|
2

你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？

63%
不會
36%
無意見
1%
投票期：2026-01-19 ~ 2026-02-19
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處