網上投資騙案｜警方7日接獲近160宗網上投資騙案，本地女子損失730多萬港元

雖然騙案的種類有很多，但以金額來計算，涉及的款項最高的，非「網上投資騙案」莫屬。警方於一星期內（1月23-27日），共接獲近160宗網上投資騙案，涉款超過1.1港元！

騙徒一直以白撞訊息、加入投資群組或投資廣告為切入點接觸受害人，但亦會透過其他平台尋找獵物，例如Facebook、Instagram、WhatsApp、WeChat、LINE等社交平台及手機通訊軟件接觸受害人。

早前一名本地女子在手機通訊軟件WhatsApp收到白撞訊息，騙徒自稱是「投資專家」，誘騙受害人投資黃金，並以高回報為誘餌。受害人按下騙徒提供之連結，進入虛假投資網站進行投資，其後該網站客服指示受害人多次轉賬至不明的個人銀行戶口。受害人曾經成功提現35萬港元，但最後未能再進入投資網站及與騙徒失去聯絡，始知受騙，共損失$730多萬港元。

守網者提提大家，切勿輕信自稱「網上投資專家」的貼士，不要按下任何可疑連結或使用不明投資網站進行投資。更不要將金錢存入個人或不明銀行戶口。有懷疑，即上守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估。

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）