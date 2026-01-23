歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
網上投資騙案｜警方7日接獲近160宗網上投資騙案，本地女子損失730多萬港元
理財智慧

網上投資騙案｜警方7日接獲近160宗網上投資騙案，本地女子損失730多萬港元

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:Facebook@CyberDefender 守網者

　　雖然騙案的種類有很多，但以金額來計算，涉及的款項最高的，非「網上投資騙案」莫屬。警方於一星期內（1月23-27日），共接獲近160宗網上投資騙案，涉款超過1.1港元！

 

　　騙徒一直以白撞訊息、加入投資群組或投資廣告為切入點接觸受害人，但亦會透過其他平台尋找獵物，例如Facebook、Instagram、WhatsApp、WeChat、LINE等社交平台及手機通訊軟件接觸受害人。

 

　　早前一名本地女子在手機通訊軟件WhatsApp收到白撞訊息，騙徒自稱是「投資專家」，誘騙受害人投資黃金，並以高回報為誘餌。受害人按下騙徒提供之連結，進入虛假投資網站進行投資，其後該網站客服指示受害人多次轉賬至不明的個人銀行戶口。受害人曾經成功提現35萬港元，但最後未能再進入投資網站及與騙徒失去聯絡，始知受騙，共損失$730多萬港元。

 

　　守網者提提大家，切勿輕信自稱「網上投資專家」的貼士，不要按下任何可疑連結或使用不明投資網站進行投資。更不要將金錢存入個人或不明銀行戶口。有懷疑，即上守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估。

 

網上投資騙案｜警方7日接獲近160宗網上投資騙案，本地女子損失730多萬港元

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

Tags:#網上投資騙案#騙案#騙徒#防騙視伏App#防騙視伏器#守網者#投資專家#投資貼士#投資群組#投資黃金#高回報#理財智慧#熱話#理財#Facebook#Instagram#WhatsApp#WeChat#LINE
Add a comment ...Add a comment ...
網上情緣騙案｜70歲婆婆損失超過$400萬！騙徒WhatsApp扮舊朋友，誘開戶投資黃金
更多騙局大拆解文章
網上情緣騙案｜70歲婆婆損失超過$400萬！騙徒WhatsApp扮舊朋友，誘開戶投資黃金

投票區

美國擬打關稅牌購買格陵蘭
229
|
2

你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？

63%
不會
36%
無意見
1%
投票期：2026-01-19 ~ 2026-02-19
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處