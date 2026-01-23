歡迎回來

阮小儀花一年寫信給離世愛犬療傷，曾被拍檔森美激嬲發火，怒打牆洩憤！
娛樂新聞

阮小儀花一年寫信給離世愛犬療傷，曾被拍檔森美激嬲發火，怒打牆洩憤！

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　前商台DJ阮小儀近日接受李珊珊網台《珊珊大爆發》訪問，二人也是愛狗之人，大談飼養寵物的話題。阮小儀重提2019年愛犬Dee Dee患腎衰竭離世，她花盡氣力如何走出離別的傷痛，甚至每月寫一封信給牠來安撫心情。至今，仍對Dee Dee念念不忘，早前穿短褲做運動時，意外發現膝蓋有類似Dee Dee伸脷的摺紋。

 

Read more：2025娛圈大事回顧｜55歲阮小儀宣布結婚，丈夫身份成謎，陳庭欣與富貴男友8年情玩完

 

　　55歲阮小儀是圈中出名愛犬之人，曾同一時間飼養兩隻芝娃娃Dee Dee和細佬佬，Dee Dee3個月開始與她一起生活，到2019年Dee Dee因患腎衰竭離世，犬齡15歲。近日，阮小儀接受李珊珊網台節目《珊珊大爆發》訪問，重提Dee Dee離開前的經歷，相信不少飼養寵物的主人也會身同感受。

 

阮小儀花一年寫信給離世愛犬治療傷痛，與森美拍檔曾玩火嬲到打牆洩憤

　　

　　Dee Dee離世前兩年患腎衰竭，醫生建議要每天注射1或2次皮下水洗腎，阮小儀學會技巧之後，雖然很害怕，但膽粗粗頂硬上每日在家為Dee Dee 注射，每一次這個「親子動作」也是驚心動魄：「我要捉住佢頸啲皮，搵到個位將支針拮入去，感覺好辛苦，喊住咁打，支針好似衣車針咁粗。後來換支畀貓仔打嘅幼針，但要保持個動作15分鐘，試過失手搞到佢流血，我喊到癲。」

 

阮小儀花一年寫信給離世愛犬治療傷痛，與森美拍檔曾玩火嬲到打牆洩憤

 

　　阮小儀每當想起Dee Dee，便會忍不住不停流淚，她花一年時間才走出傷痛。有日她決定寫信給DeeDee，每月寫一封並放在社交平台，把傷痛變成文字，化解思念及抒發情感，漸漸發現有治療心靈的作用：「寫信及揀相時都會喊，但直至8、 9個月開始平伏（心情），再諗起佢時都係快樂片段。」她發現過程中撫平傷痛，一年後便不再寫信了。

 

阮小儀花一年寫信給離世愛犬治療傷痛，與森美拍檔曾玩火嬲到打牆洩憤

阮小儀花一年寫信給離世愛犬治療傷痛，與森美拍檔曾玩火嬲到打牆洩憤

 

　　不過，阮小儀並非就此忘記Dee Dee，早前穿短褲做伸展筋骨的Stick Mobility時候，發生膝頭竟呈現像Dee Dee伸脷樣子的摺紋，她於社交平台分享照片，更與愛犬Dee Dee的照片對照，她寫道：「Dee Dee豬，遮遮好掛住好掛住你。你好嗎？多謝你，遮遮最愛deedee」。 

 

阮小儀花一年寫信給離世愛犬治療傷痛，與森美拍檔曾玩火嬲到打牆洩憤

 

　　另外，阮小儀去年突然宣布離開效力30多年的商台，節目中重提與森美拍檔多年，二人走在一起讓人感覺她被森美戲弄、欺負，阮小儀回想曾有段時間對方玩出火，令她生氣並有拆夥念頭：「確實轉數唔夠佢快，久而久之會俾佢玩，形成兩種不同性格，但有次真係俾佢玩到嬲咗，我嘅火儀又出返嚟，爆你就爆你，真心忟！返屋企真係打牆，死啦你！但森美呢啲一生嘅拍檔，又真係做咩其實為你好，為件事好。同埋識佢太耐，佢係善良嘅人。」阮小儀視森美做一世的好拍檔，亦深信這位老友不會傷害自己。在職場上找到互相扶持、一起幹實事的好拍檔，實屬難得。

 

Tags:#李珊珊#阮小儀#影視娛樂#娛樂新聞#寵物#森美
