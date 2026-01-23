歡迎回來

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費
著數優惠
玩樂旅遊熱話
Jetso

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:Le Creuset

　　打算新年換新廚具，新年聚餐大顯身手？Le Creuset新年Mega Sale即日起至1月28日於香港官網登場，超過500款人氣鍋具及陶瓷產品 低至3折，精選貨品多買多折，買滿3件 額外95折、買滿5件額外9折、買滿8件或以上  額外85折！即睇網上熱賣產品推介掃貨！

 

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

　　Le Creuset新年Mega Sale即日起至1月28日於香港官網登場，超過500款人氣鍋具及陶瓷產品 低至3折！優惠加碼精選貨品多買多折，留意不適於聯乘產品、公價產品、酒類配件、新品及3折特價品。官網會員尊享首4小時專屬購物時段，香港/澳門訂單滿HK$800/ HK$1,200免運費，不用托鍋回家。

 

　　o    買滿3件 ➜ 額外95折

　　o    買滿5件 ➜ 額外9折

　　o    買滿8件或以上 ➜ 額外85折！

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

 

 

　　新年買一系列紅色、橙色餐具夠喜慶，煮好新春菜式整個鐵鑄鍋上桌方便又夠睇頭，今次Le Creuset新年Mega Sale有不少選擇，幫你提升餐桌的過節氣氛。

 

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

MEGA SALE 限定！琺瑯鑄鐵深炒鍋 18厘米 Cerise (淺色內鍋)

 

　　可承受較高的溫度，而且能有效存熱，適合煎炒煮食而不失＂鑊氣＂，即使在家中亦能烹調出餐館的風味。特價 $1,474（售價 $2,680）

 

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

MEGA SALE 限定！Petite Fleur 圓形琺瑯鑄鐵鍋 22厘米 Meringue

適合煮有水分或油分的菜式，例如蒸﹑炆﹑燉或炸等餸菜。特價 $2,190.00（售價 $4,380）

 

不喜歡大紅大紫，可以揀MEGA SALE限定的 Berry 系列，此系列更是官網獨家，加上限時優惠，入貨好時機！

 

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

官網獨家！圓形琺瑯鑄鐵鍋 26厘米 Berry (銅色鍋蓋頭)

　　圓形琺瑯鑄鐵鍋適合煮有水分或油分的菜式，例如蒸﹑炆﹑燉或炸等餸菜。慢火煮食能有助帶出食物的原味。特價 $2,808（售價 $4,680）

 

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

MEGA SALE 限定！八角形陶瓷碟 28厘米 Cappuccino

八角形陶瓷碟包括不同尺寸。 它適用於放置不同的美食或甜點。特價 $189（售價 $420）

 

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

MEGA SALE 限定！長形琺瑯鑄鐵鍋 31厘米 Ganache (黑色內鍋)

長方形設計非常適合焗烤家禽、肉類和蔬菜。特價 $1,990（售價 $3,980）

 

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

琺瑯鑄鐵深炒鍋 28厘米 Cotton (金色鍋蓋頭)，黑色內鍋可承受較高的溫度，而且能有效存熱。

特價 $2,628（售價 $4,380）

 

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

MEGA SALE 限定！紅莓造型陶瓷小鍋子 400亳升 Raspberry特價$208（售價$520）

 

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

MEGA SALE 限定！圓形琺瑯鑄鐵鍋 18厘米 Rose (金色鍋蓋頭)

適合煮有水分或油分的菜式，例如蒸﹑炆﹑燉或炸等餸菜。特價$1,639（售價$2,980）

 

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

官網獨家！Cocotte Every 高身琺瑯鑄鐵鍋 18厘米 Nuit (亮銀色鍋蓋頭)特價$1,608（售價$2,680）
 

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

堅韌易潔平底煎鍋28厘米  特價$2,080（售價$1,248）

 

　　除此之外，打算添置新餐具有大量選擇，包括不同顏色水杯、茶壺、焗盤及各款碟子。

 

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費

 

www.lecreuset.com.hk/

 

 

Tags:#Le Creuset#鐵鑄鍋#餐具#著數優惠#jetso#shopping#Hotdeals
THE MONSTERS十周年巡展香港站 必搶Labubu限定禮盒充電器
