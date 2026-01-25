從洗衣店員化身貴族夫人的女留學生

上文講到，1990年代內地經濟仍然薄弱，有些女留學生抵達倫敦時身上只有少量現金，淪落到唐人街時，有可能被佔便宜，但筆者親眼見證過一宗例外。

話說某日我接到一位朋友的電話，拜託我接待一位來自內地的女留學生，如果可以的話幫她到唐人街找份工作。我接到這位女生後，稍微瞭解了一下她的情況，也是屬於要在短期內找到工作的一類。

但是，這位女生對於唐人街可以找到的工種感到猶疑，因為這裏大多數是做廚房，她覺得自己做不來。最後她咬咬牙，很果斷地說，我還是先找找其他工作吧。我其實也支持她的想法，並不是每個人都必須要在唐人街開啟自己的英國生活。

這位女生後來在她大學附近的一家洗衣店找到工作，當英文水平提高之後，她開始為客人下單。當時有一位中年男士常來洗衣，雙方日久生情。這位男士原來是位貴族，兩人結婚後，女生搬入他的莊園，過上貴族生活。

那位男士究竟是男爵還是伯爵，我已記憶模糊。如果是伯爵的話就有趣了--女生確實成為在莊園享受伯爵茶的貴婦。人生情節堪比小說，這是其中一例，而我可以親證這個「故事」是真的。

華人圈子的新興貴族

除此之外，倫敦的華人圈子還有另一類「新興貴族」，就是來自內地，進入金融城各大行頂流、律師行，或是在權威學府和研究機構出任要職的專家。他們並不是唐人街的常客，而是更喜歡在周末的時候，在自己家裏開派對。

倫敦金融城吸收了來自中國的「新興貴族」。（資料圖片）

這類新貴的居家一般都在倫敦第二區的某些中上階層街區，彼此間每周輪流到各家聚會。那個年代中國改革開放也才十多年，大部分頂流華人，包括子女也都是移民到英國不久，現在也要到第三代，甚至可能第四代了。

我也不時參加這類派對。由於這個階層的華人都在英國大企業擔任要職，屬於高薪階層，因此聚會也呈現出一派薔薇色的幸福感--主人家和賓客的孩子們在花園裏玩耍，大人們則在客廳裏圍著長長的典雅餐桌，邊吃午餐邊聊過去一周的趣事，例如主人家在某個市集淘到了一套維多利亞時代餐桌，就是目前大家用餐的這張，等等。

在餐後享用咖啡的時候，總是免不了由閒話家常，轉到較為正經的話題，例如金融城新動向之類，以及一些更為微妙的話題，例如人事變動，各位在英國是走還是留之類。每逢此時，就會感到只有屋外那些奔跑的孩子，才是真正的快樂。

這個圈子雖然每逢周末都顯得特別熱鬧，但也不時有些朋友「消失了」。例如我有一位任職英國某大銀行的好朋友，被調往香港擔任該行的亞洲區總裁，算是很重要的職位了。當時他那家銀行在銅鑼灣的地標性商廈租了幾層辦公室，對於我這個自幼在銅鑼灣「混跡」的人來說，自然要恭喜他。

他舉家赴港前，特別邀我去家裏吃飯。當席間聽到我恭喜他的時候，這位平日舉止溫和的朋友突然對我說：「小老弟，我一旦去了香港，就會遠離金融城的決策核心，以後怎樣就難說了。」聽完他這番話，我瞬間感到對於職場上的種種凶險和福禍相依，我的經驗還是太嫩了。