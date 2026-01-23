1周部署 | 地緣政治風險降溫 市場情緒轉佳！美國經濟強韌 支撐高估值股份丨阿里巴巴傳分拆平頭哥上市 前景向好？

嘉賓：香港股票分析師協會主席 鄧聲興

地緣政治風險降溫，市場情緒轉佳！另外美國最新數據強勁，支撐高估值股份。港股焦點股份阿里巴巴(09988) 據報計劃推動旗下芯片業務「平頭哥半導體」上市，股價曾升逾4%，Kenny睇好相關前景！

