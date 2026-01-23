歡迎回來

07
二月
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》 紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》
大型盛事 音樂會
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN C...
推介度：
07/02/2026 - 08/02/2026
20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
lifestyle
生活
DIVA
投票區
Highlight:
1周部署 | 地緣政治風險降溫 市場情緒轉佳！美國經濟強韌 支撐高估值股份丨阿里巴巴傳分拆平頭哥上市 前景向好？
股市動向
理財智慧

1周部署 | 地緣政治風險降溫 市場情緒轉佳！美國經濟強韌 支撐高估值股份丨阿里巴巴傳分拆平頭哥上市 前景向好？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：香港股票分析師協會主席　鄧聲興

 

　　地緣政治風險降溫，市場情緒轉佳！另外美國最新數據強勁，支撐高估值股份。港股焦點股份阿里巴巴(09988) 據報計劃推動旗下芯片業務「平頭哥半導體」上市，股價曾升逾4%，Kenny睇好相關前景！

 

 

影片網址：https://youtu.be/ddqKCtw3ACc?si=BDrquNkX9ZVLthX7

 

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#1周部署#鄧聲興#香港股票分析師協會#阿里巴巴#0998#港股#香港股票#美股
GLOBAL Wednesday｜重磅經濟數據本周來襲｜CES大會有咩好炒？
更多市場最熱點文章
GLOBAL Wednesday｜重磅經濟數據本周來襲｜CES大會有咩好炒？

投票區

美國擬打關稅牌購買格陵蘭
235
|
2

你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？

63%
不會
36%
無意見
1%
投票期：2026-01-19 ~ 2026-02-19
