Huawei Mate X7｜更輕更薄更耐用，第二代紅楓影像系統全面升級
數碼創科

Huawei Mate X7｜更輕更薄更耐用，第二代紅楓影像系統全面升級

手機情報站
徐帥
手機情報站

　　Huawei Mate系列最新一員Mate X7在設計取向上更貼近「每日都用得舒服」的理念。新機比上代更輕更薄，但同時把耐用度再推前一步，並將影像系統作出升級，令摺疊機不再只是大屏與便攜的取捨，而是把手感、可靠性與攝力共冶一爐。

 

Huawei Mate X7 │ 更輕更薄更耐用，第二代紅楓影像系統攝力升級

 

　　Mate X7以標誌性的「時空之門」影像模組為核心，備有雲錦白、寰宇紅及曜石黑三款配色，雲錦白以納米纖維工藝營造流動光影；寰宇紅與曜石黑則用上素皮材質。手機採用超可靠摺疊玄武架構，內屏以三層複合超韌結構應對日常壓力與跌碰，外屏則加入第二代玄武鋼化昆侖玻璃，並配合由超高強度鋼材打造的「超可靠精密鉸鏈」與航天級鋁合金中框提升堅固程度，更支援IP58及IP59防塵抗水。

 

Huawei Mate X7 │ 更輕更薄更耐用，第二代紅楓影像系統攝力升級

Mate X7外屏設有800萬像素前置鏡頭。

 

Huawei Mate X7 │ 更輕更薄更耐用，第二代紅楓影像系統攝力升級

Mate X7以標誌性的「時空之門」影像模組為核心，備有雲錦白、寰宇紅及曜石黑三款配色。

 

Huawei Mate X7 │ 更輕更薄更耐用，第二代紅楓影像系統攝力升級

加入第二代紅楓原色鏡頭，並配備超高動態主鏡、超廣角及潛望式長焦微距鏡頭。

 

Huawei Mate X7 │ 更輕更薄更耐用，第二代紅楓影像系統攝力升級

Mate X7展開後為8吋內熒幕，解像度為2,416 x 2,210，峰值亮度可達2,500nits。

 

Huawei Mate X7 │ 更輕更薄更耐用，第二代紅楓影像系統攝力升級

內熒幕亦設有800萬像素前置鏡頭，方便視像會議或自拍。

 

Huawei Mate X7 │ 更輕更薄更耐用，第二代紅楓影像系統攝力升級

 Mate X7採用由超高強度鋼材打造的「超可靠精密鉸鏈」與航天級鋁合金中框提升堅固程度。

 

　　Mate X7採用Kirin 9030 Pro處理器，內置16GB記憶體及512GB儲存，安兔兔測結 測試總分接近179萬分，整體效能比上代的Mate X6有明顯進步。手機內置5,600mAh矽碳負極電池，支援66W有線及50W無線Huawei SuperCharge快充，亦支援反向充電，另外亦加入3,550mm²超大VC及石墨烯散熱系統，在高負載場景下仍能保持流暢運行。

 

Huawei Mate X7 │ 更輕更薄更耐用，第二代紅楓影像系統攝力升級

機頂揚聲器及麥克風。

 

Huawei Mate X7 │ 更輕更薄更耐用，第二代紅楓影像系統攝力升級

底部設有USB Type-C介面，支援66W Huawei SuperCharge有線快充。

 

Huawei Mate X7 │ 更輕更薄更耐用，第二代紅楓影像系統攝力升級

 機身右側設有音量鍵和整合指紋解鎖功能的電源鍵。

 

Huawei Mate X7 │ 更輕更薄更耐用，第二代紅楓影像系統攝力升級

 Mate X7設有雙SIM卡插槽，另外也支援eSIM功能。

 

　　熒幕方面，Mate X7支援Huawei X-True Display 顯示技術，外屏為6.49吋、內屏為8吋，兩者同為LTPO OLED並支援1至120Hz自適應刷新率及1,440Hz高頻PWM調光。外屏最高亮度達3,000nits，內屏亦有2,500nits，戶外使用更清晰。

 

Huawei Mate X7 │ 更輕更薄更耐用，第二代紅楓影像系統攝力升級

Mate X7支援不同焦距變焦，攝影界面與其他Huawei手機相同。

 

Huawei Mate X7 │ 更輕更薄更耐用，第二代紅楓影像系統攝力升級

支援天空衛星通訊，可連接衛星接聽或撥打電話及收發短訊，另外也支援北斗衛星來收發短訊。

 

Huawei Mate X7 │ 更輕更薄更耐用，第二代紅楓影像系統攝力升級

 Mate X7採用Kirin 9030 Pro處理器，安兔兔測結測試總分接近179萬分，整體效能比上代的Mate X6有明顯進步。

 

Huawei Mate X7 │ 更輕更薄更耐用，第二代紅楓影像系統攝力升級

 Mate X7搭載第二代紅楓影像系統，能呈現真實色彩的影像。

 

　　影像方面，Mate X7搭載第二代紅楓影像系統，主鏡為5,000萬像素超高動態鏡頭，支援十級物理可變光圈並具OIS光學防震，配合RYYB感光元件提升進光與層次表現；另設4,000萬像素超廣角及5,000萬像素潛望式長焦微距鏡頭，適合不同拍攝上的需要。配合全新Ultra HDR及17.5EV超高動態範圍，強光與暗位在同一場景出現時仍可保留細節，拍攝完的照片亦可透過不同AI功能進行後製。

 

總結

 

　　整體而言，Mate X7比上代更輕更薄，卻把結構耐用與防護做得更完整，同時以第二代紅楓影像系統強化拍攝表現。若你想要一部更貼近日常攜帶與長期使用的摺疊旗艦，同時又不想在攝影與多工體驗上妥協，Mate X7會是一個相當完整的選擇。

 

作業系統：EMUI 15

處理器：Kirin 9030 Pro 2.75GHz九核

記憶體：16GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,440 x 1,080像素，6.49吋多點觸控LTPO OLED（外屏） / 2,416 x 2,210像素，8吋多點觸控LTPO OLED（內屏）

制式：GSM Band 2/3/5/8 / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / LTE FDD Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66 / LTE TDD Band 34/38/39/40/41/42/48

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：800萬像素廣角（前置） + 800萬像素廣角（內屏） / 5,000萬像素超高動態（十檔物理可變光圈） + 4,000萬像素超廣角 + 5,000萬像素潛望式長焦微距 + 第二代紅楓原色（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC / 星閃 / NFC / 指紋感應器 / 紅外線埠

電池：內置5,600mAh

體積：156.8 x 144.2 x 4.5毫米（打開） / 156.8 x 73.8 x 9.5毫米（摺合）

重量：236克

售價：$15,988

查詢：Huawei 8128 8810

 

Tags:#數碼潮物#手機#智能手機#Huawei Mate X7#紅楓影像系統#EMUI 15#摺疊機#摺機#像素
Comment

