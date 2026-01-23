卡域克反擊奏效，曼聯求和；主場優勢攻力強， 槍手爭勝

上星期預測曼聯在曼市打吡中並不一定輸，而曼城亦不一定贏，曼聯勝出帶點意外，但的確與卡域克回歸有直接關係。

卡域克上任帶來相對保守的戰術，令曼聯表現恢復穩定；同時，曼城受賽程與後防傷兵嚴重困擾，狀態不在峰值；加上，曼聯善用兩翼速度和穩守突擊，打破曼城的高位防守，完全符合上星期的預測。

曼聯的兩個入球均來自下半場的快速轉守為攻與側翼突破。雖然控球比率大幅落後，但射正球門數與高質量反擊帶來入球。

曼聯面對曼城，三度越位破門、兩次中框、七次射正，證明其穩守突擊的戰術非常奏效，而且面對高位壓迫防守，卡域克的兩翼突破做得很有針對性。

卡域克的用人與結構與我們上週預測一致，卡域克以雙中場屏障（卡斯米路與明奴及烏加特輪換）保護後防線，所以即使曼聯控球比率低，但效率相對出色。

曼城就受制於密集賽程和傷兵，令整體能量與穩定度下滑，尤其是前場攻力與中場節奏連續性都收到影響；所以在打吡戰後的歐聯賽事中，曼城甚至以 1–3 不敵弱隊博多格林特，洛迪更在該戰兩黃一紅被逐，都證明球員疲態盡現。

新帥效應，加上曼聯戰術得宜，再加上曼城狀態受制傷兵和狀態，都令到曼聯在此有一定優勢，贏波是合理的賽果。

卡域克明知中場人腳不算出色，所以放棄中場控球，非常明智；而且反擊目標清晰、基本上通過一腳傳送，加上前鋒跑位積極，使曼聯的進攻轉換相當高效。

本週焦點

阿仙奴主場迎戰曼聯，剛剛勝出打吡戰的曼聯，不但士氣回升，再加上卡域克的穩守突擊戰術，應該在客場發揮得更淋璃盡致。從心理角度看，卡域克只要在這場作客死敵賽事中不敗，便可以成功獲得球會和球迷的支持，他肯定會沿用上場打敗曼城戰術，再下一城。

贏，當然好；不敗，也不差。因此曼聯的目標是不輸波，望3分。

這邊廂，阿仙奴有前車可鑒，相信阿迪達必然會防止步曼城後塵。

以槍手近來表現來說，有四大因素足以取勝，首先是主場優勢，畢竟作為本屆主場取分最多的球隊，理應贏波；其次是板凳深度，例如在周中歐聯賽事中，大部分主力休息，為本週聯賽做好準備；第三是搶手的球員有不同特點，足夠讓阿迪達作出不同變陣，應對曼聯防守；最後是死球優勢，這是阿仙奴强項，足以在正常攻勢破門乏力下，打破局面。

阿仙奴最近4場賽事攻入10球，場均得球有2.5個，比曼城最近4場的狀態好很多；但失球都有4球，證明防守未算出色，尤其左右閘都不是正選，可能會被曼聯利用左右路進攻。

綜合陣地戰的成熟度、主場環境、後備深度、死球質量與傷兵回歸狀態回暖（例如捷西斯週中歐聯梅開二度），阿仙奴狀態和技術明顯優於曼聯；同時，阿迪達有上週曼城作參考，在防反擊上會有針對性部署；加上週中大幅輪換與體能優勢，有望能與曼聯周旋到底。

曼聯方面，卡域克的穩守反擊框架已證明可以在強強對話中取分，上週 2球擊敗曼城的並非僥倖，反映出其反擊設計的清晰與效率；因此作客酋長球場，曼聯將會以1分為目標。