大型茶藝活動＋茶市集「TEA ROUND 2026」」：免費入場＋港式奶茶體驗吧！齊集50個品茶、美食、茶具品牌

雖然香港有不少咖啡迷，但茶亦有不少捧場客！PMQ除了一年一度的啡壇盛事Coffee Agenda之外，去年亦舉辦了以茶為主題的「TEA ROUND （茶迴）」，同樣大受港人歡迎。今年將會再次舉行，以「拼配味道、拼湊文化」為主題，邀請來自不同地區、世代和理念的茶藝師與茶迷聚首一堂，交流切磋，亦邀得50個品茶、美食與茶具品牌進駐，1月30日至2月1日PMQ地面廣場將化身城中最大型茶文化熱點，喜歡喝茶的朋友，絕對不能錯過！

活動連結本地傳統茶行與新一代品牌，造就了茶藝界的大拼配！60年老字號「茗香茶莊」為茶迷呈獻獨步炭焙潮州工夫茶；傳承四代的「華茶館」會帶來TEA ROUND限定的拼配茶—普洱拼香片，這是傳統麻雀館常用的拼配款式，在普洱醇滑口感中啖出香片的茉莉清幽香氣，集陳香與香花於一身；而BE MY TEA和「初緣」就分別以貴州和日本精品抹茶特飲作主打；茶 Plantation則推出以精品茶製成 Kombuch，風味獨特。現場更設流動茶車，請來「香港情懷（香記咖啡）」、「金二少」和Chart Coffee的奶茶師傅坐鎮，即場展示沖製絲襪奶茶技藝，並於指定時間免費派發奶茶！

華茶館

BE MY TEA

Plantation

港式奶茶體驗吧（1pm-4pm）

1月30日奶茶師傅：「香港情懷」@香記咖啡代表

1月31日奶茶師傅：Isaac Chau @金二少

2月1日奶茶師傅：Wilson Chung @Chart Coffee

除了茶飲，多個美食品牌將為大家奉上多款與茶「拼配」的限定美點！亮點必數米芝蓮推介點心店「添好運」，推出會場限定迷你馬拉糕和叉燒飯，是品茶最佳配搭；甜品控必試Verona Gelato的會場限定「拼配鐵觀音」雪糕，茶味香濃突出；以精緻卷蛋聞名的「琉璃菓子」則以海鹽焦糖鐵觀音卷蛋、四季春茶鳳梨卷蛋搶焦；「麻糬研究所」的茶味和水果麻糬香甜煙韌；「十常八九」則以「小賣部」概念喚起大家童年回憶，炮製多款以茶入饌的小食，相信會成為一眾Foodie打卡焦點！

Verona Gelato

琉璃菓子

麻糬研究所

名茶美食以外，茶具選擇亦不少。深受文青歡迎的「百川納」和tete，其出品的陶器既簡約又富藝術感；「朢三樓」則以香港手造茶器聞名，質感與線條獨一無二，加添品茶視覺和味覺享受。臨近農曆新年，TEA ROUND更是辦年貨好地方！多個品牌分別推出新年茶禮盒，亮點有「想爺爺了」的「愛馬氏」馬年白茶餅，包裝玩味十足，採用三個不同年份、節氣與品種拼配，果香、柔甜鮮爽，味道變化多端。

本地實力強大，外地陣營亦不惶多讓。被受注目的要數來自福州的茶商，展示武夷山非遺代表傳承人製作的大紅袍及福州茉莉花茶工藝 ；來自台東與南投的「二方工作室」，兩位活躍於茶藝比賽的主理人將帶來與別不同的風土茶席體驗；喜歡小酌一杯，可以試試台北酒吧 Astea 的 Tea Cocktails；而廣島的 TeaFactoryGen，則標榜以零肥料、無農藥的自然栽培方式栽種茶樹，其精品焙茶強調以五感判斷焙度，偏向輕焙，香氣乾淨、味道柔和和甜味明顯。至於來自以色列的 HOYUMTEA 則帶來一系列香料茶與野放茶，想開眼界的茶迷別錯過！

除了搜購優質茶，每年TEA ROUND最令茶迷期待的，還有連串精彩的茶事活動！活動貫徹「拼配」主題，如果你偏好普洱，不要錯過普洱拼配展覽、普洱品鑑茶席與「一日普洱鑑定師」等體驗，了解香港拼配文化與歷史的關係，解讀茶餅上的數字拼配「密碼」，分辨生、熟普洱。將奶茶當Comfort Drink的，首選「一日奶茶拼藝師」體驗，透過了解茶底拼配，感受多種茶香，配以不同淡奶，發掘自己喜愛的奶茶Mix and Match！此外，過往於TEA ROUND大受歡迎的「流水茶席」、「一日茶師工作體驗」與「台南府城封茶」活動亦將回歸再會茶迷！潮州與福建工夫茶的風味如何？宋式點茶是抹茶拿鐵的前身？浪接浪的茶藝體驗與分享，逐步引領大家跨越品茶領域。

TEA ROUND 2026 特色紀念品

TEA ROUND 2026 拼配茶禮盒，集合了傳統及新穎茶品牌的獨家拼配手法， 一盒茶保留了科學和文化遺產的概念，讓大家重新認識及欣賞拼配茶在傳統茶文化中的地位。禮盒內有4款茶葉（每款兩包，每包6克），包括：

● 港式酒樓拼配：普洱、香片 - 華茶館

● 山頭的拼配：2005 楊字三寶青餅 - 新星茶莊

● 花茶的拼配：桂花、老欉阿薩姆紅茶 - 朝顏堂

● 水仙的拼配：武夷陳年水仙（12年） - 茗香茶莊

TEA ROUND 2026 拼配茶禮盒 $288

去年大受歡迎的「1+1 品茗套裝」將於TEA ROUND 2026回歸！套裝包括：

● 限量白瓷杯一隻：製作精美的白瓷杯上有大會「茶」字標誌，飲茶打卡必備，具紀念性，值得收藏

● 現金優惠券一張$20現金優惠券可於場內本地店家使用

1+1 品茗套裝 $50

TEA ROUND人氣限量福袋再度登場！福袋中的「寶物」，由TEA ROUND及一眾茶藝師精心挑選，你有機會獲得：

● 2006 雲南‧臨滄普洱熟磚

● 坑澗武夷正巖巖茶

● 2015 有機煎茶茶包（九州宮崎都農町）

● 月亮漸層茶杯禮盒

● 潮州手工茶杯

還有不少多隱藏驚喜！每個福袋價值超過港幣$500以上，數量有限，售完即止！

TEA ROUND 2026 限定茗茶福袋 $180

TEA ROUND 2026 茶迴

日期：2026年1月30日（星期五）至2月1日（星期日）

時間：1月30日 3pm-7pm；1月31日及2月1日 11am-7pm

地點：中環鴨巴甸街35號 PMQ元創方地面廣場

入場費：免費入場

網址：https://www.pmq.org.hk/event/tea-round-2026/

IG：https://www.instagram.com/tearound.hk/