剛過去的周六搞了一場明哥派飯會員活動，這是疫情後第十次派飯了，最終得以圓滿結束，藉機寫一點感想。
理財智慧

熱情減退，人之常情

財識兼收
止凡
財識兼收
PHOTO:圖片由作者提供

　　剛過去的周六搞了一場明哥派飯會員活動，這是疫情後第十次派飯了，最終得以圓滿結束，藉機寫一點感想。

 

　　美中不足，是次捐款人數與捐款數字都下降了，雖不算是最低紀錄，但相比上次大跌兩三成，值得思考箇中原因。思考過程中，想到黎明的一首歌《或許⋯未必⋯不過》。

 

熱情減退 人之常情

疫情後第十次明哥派飯會員活動圓滿結束

　

　　或許近期大家生活拮据吧？然而，始終訂閱小弟多年的網友，大多是中產人士，幾百塊捐款，相等於油站一缸油的價錢而已，因經濟問題而省下幾百塊，有點說不過去。

 

　　未必人人都有顆善心。以小弟平台的會員數量，按比例計，參與捐款的人數相對少。比例偏低，向好處想，代表還有很多進步空間，讓善心可以持續傳播開去。

 

　　不過，今次捐款人數與捐款數字下跌，代表這個善舉正在退步中，大家的善心正在消失嗎？

 

　　人天生有個特性，對新鮮事物感覺特別強烈，但事件過後，熱情減退，反應則開始冷淡。舉例，當我們放隻手在枱上，很容易感覺到枱面的溫度與質感，但當隻手動也不動持續數分鐘後，我們不再感覺到枱面，唯有不斷地保持郁動，不斷有新的刺激，我們才有感覺。

 

　　近期，宏福苑事件就是個好例子，還記得意外當天及往後數天，大家社交媒體的洗版，與身邊家人朋友熱烈討論，大家都發自內心的關懷，積極捐款、排隊獻花。事隔一段時間，關心的人少了，關心程度低了，因為事件淡了，人之常情。

 

　　這現象也合理，結果與身體的保護機制有關。身體對同一強度的刺激，不應該不斷作出持續的劇烈反應，需要有所免疫，否則很容易過勞死。

 

　　一些慈善團體正正針對這一點，「玩弄」大家的情感反應。例如，久不久把一些可憐或盲眼小朋友的照片寄到府上，這比起單單以傳單呼籲捐款，更有效誘發大家捐款的欲望。

 

　　2015年敘利亞爆發難民潮期間，一名記者拍攝到一張照片，內容為一名3歲男童溺斃於土耳其沙灘，震驚了全世界，引發了全球對難民困境的同情與反思，促使國際社會關注並質疑各國政府對難民援助的不足。當刻的外來刺激，足以把感情放大。以前也有提過，需要說服他人時，不妨利用這些「人性的弱點」，替他人提供新刺激，勾起其情感。

 

　　值得欣喜的一點是，疫後搞的十次派飯活動，累積出席人數超過180人，當中還有不少是小朋友。雖說這並沒甚麼了不起，參與者隨時可以自行去做義工，或親身到明哥處捐款，然而，透過止凡Patreon平台，提供了一個方便，讓百多位會員親身參與一次，接觸到低下層，替他們的思維帶來衝擊，已算不錯。

 

　　有時候，做好事，只欠一個藉口。若無特別原因而要大家恒常地捐款或做義工，誰會有動力呢？然而，若透過止凡Patreon，藉機參與會員活動，順便做個善事，又當成是親子活動，絕對抵玩，十分化算。我想持續下去，但大家也得要給我一個藉口（例如大家的熱情反應）、一個好理由去繼續才行噢。

 

相關連結：

思考盲點的12堂課 - 機率、陰謀論與獨立思考？

Tags:#財識兼收#深水埗明哥#派飯#慈善活動#籌款#捐款#同理心#人性#情感#憐憫疲勞#社交媒體#宏福苑事件#敘利亞難民危機
