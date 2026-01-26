歡迎回來

2026年初，政壇突然熱鬧起來，接連出現幾宗令人側目的事件，先有主要官員離任的傳聞，接著政府駐天津聯絡處主任鄭震生被即時終止合約並交由執法機關跟進，然後有立法會議員陳家珮被拍到在灣仔逆線行駛，事後到警署自首並公開道歉。這些事看似各自獨立，但在短時間內接二連三發生，讓原本平靜的政治氣氛泛起漣漪，大家都在觀望接下來會怎樣發展。
港台評論

宦海再起風波

港是港非
李慕飛
港是港非

　　2026年初，政壇突然熱鬧起來，接連出現幾宗令人側目的事件，先有主要官員離任的傳聞，接著政府駐天津聯絡處主任鄭震生被即時終止合約並交由執法機關跟進，然後有立法會議員陳家珮被拍到在灣仔逆線行駛，事後到警署自首並公開道歉。這些事看似各自獨立，但在短時間內接二連三發生，讓原本平靜的政治氣氛泛起漣漪，大家都在觀望接下來會怎樣發展。

 

　　有媒體報道政府內部正醞釀高層人事變動，至少涉及兩名局長離任，傳聞指向政制及內地事務局局長曾國衞與房屋局局長何永賢，外界猜測是否與近期發生的重大事故如宏福苑大火有關，亦有可能是政府架構的重新布局。由於主要官員由中央任免，具體人事安排與調動往往在公開前難以確認，任何臆測都有可能引起不必要的誤解，但無論真相如何，人事變動本身已會影響政府運作和公眾信心，尤其在明年要選新一任特首的敏感時刻，任何風吹草動都可能被無限放大，當正式任免下達後，政府必須作出充分解釋，避免造成進一步誤解。

 

　　鄭震生事件頗為離奇，作為退休高級公務員，現以合約方式繼續為政府服務，他理應熟悉《公務員守則》、《防止賄賂條例》及「公職人員行為失當罪」等對公職人員的基本要求，但他卻在社交媒體上公開展示自己接受豪華款待的情況，不僅反映他違反了廉潔與利益迴避的基本原則，也顯示出他對風險評估的嚴重疏忽，令人質疑他為何有此自揭罪行的荒謬行為。政府迅速終止其合約並移交執法機關，反映出當局在操守問題上採取較為嚴厲的處理態度，亦顯示出在敏感時刻維護公信力的迫切性。

 

宦海再起風波

鄭震生早前在社交媒體自爆受噴射飛航高級管理人員安排，坐私人艙由香港去澳門。（網上圖片）

 

　　鄭案的意義不僅在於個人失當，更在於它提醒所有公職人員，不能讓人懷疑有利益輸送或接受不當款待，同時社交媒體不是私人日記，個人一時的炫耀或無心之舉，都可能迅速放大為公共危機。相信對鄭震生個人來說，2026年將會很難過，調查結果將會影響他的名譽，甚至需要接受法律制裁。

 

　　陳家珮的事件則是另一種情況，她被拍到逆線行駛，事後到警署自首並公開道歉。筆者一直認為她是年輕、有能力且認真做事的議員，這次行為即使是一時魯莽，也會對她的政治前途造成極大影響。中央近年強調提升立法會議事水平和議員操守，立法會也制定了《立法會議員守則》與成立監察委員會，大家亦預期，今屆立法會開始，議員必須「行得正坐得正」。然而在此風頭火勢之際，陳家珮卻「出了事」，即使她已經道歉並自首，若執法機關認定涉及危險駕駛或其他刑事責任，監察委員會可能會作出一定程度的處分，而她亦可能成為受監察委員會調查的第一人。

 

　　政治人物的公開行為愈來愈被放在顯微鏡下檢視，任何失誤都可能被放大成為政治成本。公職人員必須時刻小心自己的行為和言論，在人人都有手機、人人都是記者的時代，工作內外的時刻都必須奉公守法，私人和公職的界線模糊，任何看似無心的舉動都可能成為公眾焦點。同時，社會亦應該要求有一個透明和公正的調查，讓事實說話，不要在未有結論前下定論。

Tags:#港是港非#香港政府#官員#辭職和革職#立法會議員醜聞#道德和誠信#社交媒體#法律與法規#鄭震生#陳家珮#曾國衞#何永賢
更多港是港非文章
