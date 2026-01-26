歡迎回來

生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
土瓜灣出色泰菜小店：必吃肥嘟嘟滑捋捋泰式豬手、濃香咖喱軟殼蟹
美食情報

土瓜灣出色泰菜小店：必吃肥嘟嘟滑捋捋泰式豬手、濃香咖喱軟殼蟹

肥碌大食遊
曾智華
肥碌大食遊
PHOTO:相片由作者提供

　　上期提及，我肥碌不時在土瓜灣（住附近）行來行去，發掘有乜好食，尤其小店，必定試下，好的，就會包一晚帶為食老友來歎，給予鼓勵及支持，希望間間有心有力有火有誠意的小店，都能立足再擴充。

 

　　上次介紹「上海蘇小館」，今次介紹另一間，名「來泰巷」。

 

　　兩間都是由一位貌似三十多歲的年青人創辦，上海菜的小蘇早年來自上海，「來泰巷」的Billy則是道地的香港仔，選擇以泰國菜創業。

 

土瓜灣出色泰菜小店：必吃肥嘟嘟滑捋捋泰式豬手、濃香咖喱軟殼蟹

來泰巷位於舊區小巷轉角，絕不起眼。

 

　　「來泰巷」開咗五六年，意即，經歷的日子，相當艱難，尤其頂過疫情的兩年，再遇經濟下滑兼北上潮，真是日日都在捱世界。

 

　　幸而，好嘢自會有人欣賞，Billy早知單做舖仔堂食好難夠皮，故早早開埋自助餐到會，慢慢儲客。基於土瓜灣甚少泰國菜，故此，總算企得穩，出品有一定口碑。

 

　　小店菜牌無需多花款，單單有幾味招牌菜已掂，每次去，我必食：燒豬頸肉、泰式豬手、大蝦冬蔭功湯、咖喱軟殼蟹、大頭蝦粉絲煲、炒腸粉、香芋雞粒煲仔飯及芒果糯米飯。

 

　　以上全部基本泰國菜館皆有，如何可以做得更出色而突圍，就看廚師功力了。此店大廚為泰國人，故能做出傳統的泰國風味。

 

　　燒豬頸肉必須火候掌握得好，才可做到外層燶脆內𥚃柔軟多汁，當然，事先的醃工也需到家。

 

土瓜灣出色泰菜小店：必吃肥嘟嘟滑捋捋泰式豬手、濃香咖喱軟殼蟹

燒豬頸肉外層燶脆內𥚃多汁。

 

　　此店的泰式豬手，必定要點，唔好怕肥。事實，老友，豬手唔肥，有乜鬼好食呢？一定要炆到腍，咬落又滑又膠口，吮啖下面一層白膏，香噴噴，最後才咬入晒味的肉。

 

土瓜灣出色泰菜小店：必吃肥嘟嘟滑捋捋泰式豬手、濃香咖喱軟殼蟹

泰式豬手肥美至極。

 

　　食泰國菜，因太香濃，最佳配啤酒，多個品牌之中，當然以Singha Beer為首選，大大口冰凍啤酒配大大啖肥美豬手，此情此景，極宜成班老友放懷大嚼，不醉無歸。

 

　　「來泰巷」另一招牌出品為咖喱軟殼蟹。咖喱汁由廚師用秘方調製，濃香帶微辣，配以煎薄餅蘸汁，令人食個不停口。蟹選用軟殼也是神來之筆，客人無需食到成手油，因不用拆殼，軟殼可以用牙輕輕咬開。

 

土瓜灣出色泰菜小店：必吃肥嘟嘟滑捋捋泰式豬手、濃香咖喱軟殼蟹

土瓜灣出色泰菜小店：必吃肥嘟嘟滑捋捋泰式豬手、濃香咖喱軟殼蟹

咖喱軟殼蟹配煎薄餅，最佳配一瓶冰凍大啤。

 

　　講到香芋雞粒煲仔飯，似乎並非泰國菜，但又如何，好味就掂！尤其如今晚晚得十幾度凍冰冰，有乜好過來碗熱騰騰的香芋煲仔飯。記住，到最尾，切勿錯過脆卜卜的濃香飯焦啊。

 

土瓜灣出色泰菜小店：必吃肥嘟嘟滑捋捋泰式豬手、濃香咖喱軟殼蟹

香芋雞粒飯令我無法忍口，連飯焦清煲。

 

　　單尾未夠飽，可再來一客泰式炒腸粉及炒幼河粉。乜泰國有炒腸粉嘅咩？小弟真係冇研究之至，總之，只問一句——正唔正先？

 

土瓜灣出色泰菜小店：必吃肥嘟嘟滑捋捋泰式豬手、濃香咖喱軟殼蟹

土瓜灣出色泰菜小店：必吃肥嘟嘟滑捋捋泰式豬手、濃香咖喱軟殼蟹

此店的炒腸粉及幼河粉，也不可錯過。

 

　　離開前，當然柯打芒果糯米飯，芒果用熟透的，糯米飯則淋上杰撻撻的椰漿，兩者拼出神奇美味，未入口已暈得一陣陣。

 

土瓜灣出色泰菜小店：必吃肥嘟嘟滑捋捋泰式豬手、濃香咖喱軟殼蟹

離開前，肥死也要了，吞一客令人神魂顛倒的芒果糯米飯。

 

　　咁食法，唔怕肥死咩？怕，就咪同我肥碌做為食老友啦，更要戒埋睇小弟文章！

 

來泰巷

地址：土瓜灣馬頭圍道370號地下

電話： 2262 2699

 

土瓜灣出色泰菜小店：必吃肥嘟嘟滑捋捋泰式豬手、濃香咖喱軟殼蟹

Tags:#食家之選#土瓜灣美食#小店#泰國菜
