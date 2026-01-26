歡迎回來

這次A牛不一樣
股市動向

這次A牛不一樣

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　A股曾有多次牛市，但這次的A牛不一樣。怎不一樣？

 

　　1. 是阿爺想要的牛市，但是慢牛；

 

　　2. 是阿爺會出政策，包括資金，來撐起的牛市；

 

　　3. 是A股自身硬，即盈利會好的牛市；

 

　　且一一道來。

 

　　任澤平，一位我十分尊重的國內分析員指出，今輪牛市承擔3大歷史使命：

 

　　1. 支持新質生產力大發展。股市繁榮發展，有利於為新經濟和硬科技提供資本市場融資支持，大量新經濟硬科技企業由於高科技、輕資產和缺少抵押品的特點，難以從以銀行主導的傳統金融體系獲得融資，需要資本市場的大力支持。事實上，「924」（2024年9月24日，六部委發聲支持股市發展）以來資本市場的繁榮發展，一大批硬科技和新經濟企業紛紛上市，為新質生產力和大國重器的大發展提供了有力支持。

 

　　2. 助力大國博弈。2018年以來，逆全球化愈演愈烈，美國對中國持續加徵關稅，限制對中國高科技產品出口。以人工智能、芯片半導體等為代表的卡脖子技術在大國博弈中的重要性日益凸顯。新質生產力的大發展對於中美博弈、大國競爭等具有重大意義，而資本市場繁榮發展是支持新質生產力的關鍵力量。要從這個戰略高度來看資本市場的繁榮健康發展。

 

　　中國前11個月貿易順差破萬億美元，就是因為中國的科技產品出口勁所致，這點以後為文分析。

 

　　3. 修復居民資產負債表。股市繁榮發展，有助於修復居民資產負債表和帶動財富效應。過去1年，A股市值從不到70萬億元人民幣增長到超過100萬億元人民幣，創造了30多萬億元人民幣的財富，將會大幅對沖由於房地產市場貶值帶來的缺口，也會有助於財富效應下的消費復甦。在香港，由於港股牛市帶來的財富效應，香港開始出現了消費復甦和地產築底的跡象。

 

　　國內一手樓銷售價自2024年底見按年跌幅收窄（圖一）。

 

　　香港樓市方面，也是唔聲唔聲，2025年香港一手樓成交量創20年新高，是20年新高呀！2025年8月筆者在一個私人飯局中，同座中朋友問，港樓市見底未？筆者口大大話見底啦！座中不少朋友都是地產界大投資者，可能因10多年來樓市的不振，荷包受挫而不敢相信，筆者物業少，局外人，才敢肆言。

 

　　2026年1月，華泰證券有分析看好港樓，人家數據海量，想唔抄與讀者都唔得。畢竟，樓，是不少港人的身家性命，揸重樓貨者看完下列數據，2026年過年應好過點了。

 

華泰睿思分析：

 

　　住宅量價：12月樓價延續溫和上升，新樓年度成交創20年新高

 

　　樓價方面，根據香港差餉物業估價署的數據，11月香港私人住宅價格指數按月/按年+0.9%/2%（10月+0.4%/1.2%），連續第6個月/3個月按月/按年上升。此外，12月末中原城市領先指數按月+0.8%（11月+1.9%），按年+4.7%（11月+3.4%），延續溫和上升趨勢。成交量方面，根據香港土地註冊處的數據，12月香港新樓/二手樓私人住宅成交合約數量為1730/3749份，繼續保持較高水平，而由於2024年同期基數較低，按年增速大幅走闊(+100%/+31%)。全年累計來看，2025年香港新樓/二手樓私人住宅成交2.1萬/3.7萬份，按年+21%/+19%，其中新樓成交連升3年，已創20年新高，略超2019年的小高峰；二手樓成交連升2年，創4年新高，但尚未超過2021年的小高峰。

 

　　租金和利率：11月住宅租金再創新高，美聯儲減息推動HIBOR再降

 

　　根據香港差餉物業估價署的數據，11月香港私人住宅租金指數按月/按年+0.2%/+4.6%（10月+0.2%/+3.9%），繼續創出歷史新高。隨著美聯儲局減息，12月末1個月HIBOR按月-10點子至3.08厘，但由於Prime rate已處於1980年有數據以來的最低水平（5厘）、並未隨美聯儲減息繼續下調，按揭利率繼續以3.25厘的封頂利率定價（Prime rate -1.75厘），依然低於A類住宅租金收益率（11月為3.6厘），亦接近B類住宅租金收益率（3.1厘）。隨著樓價重啟上升趨勢，租金收益率開始見頂回落，但由於資本利得預期修復，我們認為租金收益率和按揭利率比價對於樓價的參考意義也在降低。

 

　　商業地產：1月至11月零售額按年止跌回升，推動租金降幅顯著收窄

 

　　根據香港政府統計處的數據，11月香港零售業銷貨價值為337億元，按年+6.5%（10月按年+6.9%），連續第7個月按年上升；1月至11月累計為3454億元，按年+0.4%，止跌回升。零售業的復甦或因為入境旅客人次的增長對沖了港人北上消費趨勢的影響，根據香港旅游發展局的數據，1月至11月入境旅客人次按年+12%。受零售額好轉驅動，11月香港零售業租金按月降幅出現明顯改善。根據香港差餉物業估價署的數據，11月香港零售/寫字樓/工廠大廈租金指數分別按月-0.1%/-0.1%/持平（10月按月-0.8%/-0.1%/-0.3%），按年-4.8%/-3.5%/-3.3%。

 

中央整頓股市，吸引居民存款流入

 

　　A股一直以來就是普羅股民被大戶魚肉，韭菜被割得多，誰還敢入市？國內樓無得炒，股又不敢買時，就只好做定期，國內居民存款達萬億級，怎去撬動這筆居民存款入股市？

 

　　1. 降低銀行存款利率和國債利率，即是趕錢自銀行走。

 

　　2. 阿爺鼓勵公司多派息（紅利），有賺而不派息的公司會被中證監垂注，設立央企紅利指數及相關的紅利ETF，以這類紅利股，紅利ETF來安股民之心，股息紅利，好過銀行收息。

 

　　3. 執正個股市。A股中不乏妖股、老鼠屎股、大鱷及圈錢大股東，阿爺單就2026年已推出了N個糾正A股中不良操作之法例，政策，例如：

 

　　1月5日，中國證監會召開資本市場財務造假綜合懲防體系跨部門工作推進座談會。證監會黨委書記、主席吳清主持會議並講話，最高人民法院、最高人民檢察院、國家發展改革委、公安部、司法部、財政部、中國人民銀行、國務院國資委、稅務總局、市場監管總局、金融監管總局等部門負責同志出席會議並發言，共同研究推進動進一步加強財務造假綜合懲防重點工作。

 

　　會議認為，資本市場財務造假綜合懲防體系建設已進入加深落實的關鍵階段，必須堅持問題導向和系統思維打好綜合懲防「組合拳」。繼續完善制度保障，推動相關法律、推出法規。進一步增強行政、刑事、民事協同，加深重大案件行刑銜接，完善民事追責支持機制，對財務造假和第三方配合造假一體打擊。加強公司治理內生約束，組織開展新一輪公司治理專項行動，加強綜合防範常態化長效化機制建設。

 

　　中國證監會1月15日召開2026年系統工作會議，總結2025年工作，分析目前形勢，研究部署2026年工作。中國證監會黨委書記、主席吳清出席會議並講話。會議強調，堅持穩字當頭，鞏固市場穩中向好。全方位加強市場監測預警，及時做好逆周期調節，強化交易監管和信息披露監管，進一步維護交易公平性，嚴肅查處過度炒作乃至操縱市場等違法違規行為，堅決防止市場大起大落。繼續加深公募基金改革，持續拓寬中長期資金來源渠道和方式，推出各類適配長期投資的產品和風險管理工具，積極引導長期投資、理性投資、價值投資，全力營造「長錢長投」的市場生態。

 

　　1月19日在京舉行的全國檢察長會議上，最高人民檢察院對充分運用法治力量服務高質量發展等方面作出部署。最高檢要求，檢察機關要依法維護經濟金融安全，嚴懲嚴重經濟犯罪，促進營造法治化營商環境。最高檢提出，會同中國證監會加深資本市場法治建設，完善證券檢察派駐工作機制，從嚴懲治財務造假、操縱市場等證券犯罪，維護資本市場安全。

 

　　阿爺對監管股市的政策是，成熟一樣推一樣，類似的執正法例、政策會陸續推出，為的就是為普羅股民保駕，為A股護航。的確，一個公正、公開、透明的股市，才可吸引到舊資金留場、新資金入場。

 

A股不再是扶不起的阿斗

 

　　以上種種，都是想指出，今時A股已不一樣，是被阿爺要扶上牆的好泥，而不是爛泥。A股股民是看在眼裏的，回報阿爺護市之勞苦，就是積極入市，所以近日出現十幾日連陽，而滬、深、京三市成交額更迭連見出歷史新高。在1月14日上午A股滬指一度逼近4200點大關，僅155分鐘成交突破3萬億元人民幣。截至當日收盤滬、深、京三市成交額達39868億元人民幣，是連續第4日成交逾3萬億元人民幣，如斯火爆，遂招來阿爺出手降溫。

 

　　以往阿爺對股市之風險管理不大完善，很多時過了火才滅火，如2015的大時代，結果是奸狡大戶食蝦餃，普羅散戶肉被絞。如今阿爺是睇實個市，訂定隻牛只可慢牛，不可狂奔，這對普羅股民是有好處。普羅股民都是慢幾拍之輩，見到升實，才會入市，但一入市就已升凸，結果一買就做蟹。今時阿爺拖慢隻股牛，咁就人人都有機會入市，入市早的，有蝦餃；入市慢的，也可以有粉粿，盡量雨露均霑，多啲人賺就算賺得一個幾毫，也對股民荷包有些進帳，從而達到修復居民資產負債表的歷史使命。

 

　　無論隻牛行得幾慢，都要隻牛能孭得起股民的賺錢要求才可，怎可做到？以後續。

 

　　唓！今日成篇文都是講今次A牛不一樣，但投資者只要一樣，買乜股好！限於篇幅，只提一個板塊先：電力股，其它板塊後續。

 

　　今次A牛應可漫步至5000點或更上，如大家不確認今次A牛是不一樣，就可能成日想騎牛搵馬，以為馬年騎馬好過騎牛，反可能見財化水。總之相信阿爺不會害你就是呀，忘記講，上周五（23日）人民銀行行長潘功勝這位「中國財爺」又發聲，話降準、減息是有機會的。

 

　　今天A股升唔升呢？

 

這次A牛不一樣

這次A牛不一樣

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#股市#經濟#中國#香港#房地產#金融#投資#監管#A股#牛市#中央政府#財務造假#利率#股息#科技#零售#旅遊#貿易#銀行業#中國人民銀行#任澤平#香港樓市
風雨前
