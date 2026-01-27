歡迎回來

寒冷的周末，我大老遠來到新北市中和區的河堤。雖然飄小雨又濕又冷，現場卻熱鬧滾滾，人潮洶湧，冒著寒風大排長龍等進場，還有樂隊演奏炒熱氣氛。這裏不是市集或廟會，而是深具台灣特色的大型捐血活動。
港台評論

捐血利人利己，厚禮錦上添花

台灣熱話
姚超文
台灣熱話
PHOTO:圖片由作者提供

　　寒冷的周末，我大老遠來到新北市中和區的河堤。雖然飄小雨又濕又冷，現場卻熱鬧滾滾，人潮洶湧冒著寒風大排長龍等進場，還有樂隊演奏炒熱氣氛。這裏不是市集或廟會，而是深具台灣特色的大型捐血活動。

 

　　台灣有一項外地人多數不知道的世界第一，那就是捐血率是世界冠軍，經常高於7.7%，遠超世界衛生組織的5%以上標準，總計多達近三成的民眾曾經捐過血，而且全部是安全可靠的自願無償捐血。周遭的朋友，確實很多有捐血習慣，還會把日期排進年度行事曆認真準時執行。

 

0127姚超文稿件

捐血現場有樂隊演奏助興

 

　　高度參與的捐血文化，深植人心，響亮的口號就是「捐血一袋，救人一命」。捐血既可以促進新陳代謝，利人利己，而企業和各種公益團體，也起了不小的作用，會募集大量的捐血贈品，鼓勵民眾參與。企業能夠提升形象，民眾做好事又能夠拿到好禮，何樂而不為？

 

　　不過豐富的捐血贈品，不知為何通常都在中南部發放，即使同樣在北部的桃園新竹苗栗，贈品也比都會區大手筆非常多。我太太自嘲是「小氣的好心人」，過往都在台北市定期捐血，直至看到桃園的朋友一家三口聯袂捐血，竟然可以抱回夠吃幾個月的白米還有名牌保溫瓶，從此開始尋覓捐血贈品的習慣。但是往往好贈品都太遠，最近也只能摸摸鼻子就近在台北市的一般捐血中心捐血，只有免費的餅乾和牛奶果汁，就算有小贈品也常不合用，因此捐血中心推出集點活動，可以集點後換比較喜歡的禮物，手工皂、吹風機、保溫罐，甚至血壓計和焗爐都有得換。

 

0127姚超文稿件

捐血250cc就拿到這麼多贈品

 

　　這天的則是難得在新北市舉辦的慷慨贈品活動，總計可以拿到一大罐燕麥片、白米、一盒雞蛋、一大包衛生紙、雞精，還有汽水、餅乾、牙膏、小包巾和三種營養飲品。而且這是起跳的250cc，如果捐到500cc，全部加倍，還可以多拿威秀電影票和韓國拉麵一大包，現場更能吃到素包子和熱薑茶。回家一拆禮物，赫然發現有一個寫有慈善錢母的紅包，裏面放了100元簇新真鈔票，雖然金額不大，但心意十足，非常驚喜。

 

　　誇張豪邁的台灣捐血禮物，印象中包括發送400隻市價新台幣1000元的大龍蝦，烤雞、整隻烏骨雞湯、牛扒、燒鴨也不罕見，月餅、麵線、蛋糕、當季蔬果甚至蘭花都出現過。如果這些都不合心意，還有知名餐廳禮券和電影票，最實惠的就是便利店禮券和超市的千元禮券。各種日用品都是常見組合，中部一位朋友說家裏已經很久沒買牙膏了，捐血拿到的就用不完。比較為人所津津樂道的大手筆，還包括送電風扇和羊毛被、抽獎送腳踏車等等。

 

0127姚超文稿件

上千名民眾冒著寒風排隊捐血

 

　　冬天放寒假，學生放假通常懶得捐血，天氣冷，捐血意願也普遍低落，所以血庫往往會告急。年輕人喜歡熬夜和作息不正常，所以台灣正面臨年輕人捐血率下滑的問題。

 

　　無償捐血是利他精神的展現，當然也有很多人不計較禮物，只管定期捐血做公益。我認為只要願意捐出熱血，就算喜歡順便拿點禮物，也是無可厚非。

 

　　捐血還能提醒自身的健康狀況。我太太就曾經有幾次去捐血被打回頭，因為血紅素不足，這時就要警惕飲食和作息。而捐血除了當場要量測血壓，之後隔大約兩周會拿到一份血液基本檢查報告，包括肝功能和肝炎。40歲以上且2年內持續捐血，每隔3年還會在本人同意後加驗膽固醇和糖化血色素，也是一項福利。

Tags:#台灣熱話#捐血#台灣#健康#獎勵#贈品#慈善#利他行為
