破冰英語攻略｜入職新公司如何打開話題？輕鬆建立友誼圈

初入職新公司，除了要快速熟悉業務，更大的挑戰往往在於「人」。Pantry間的沉默、午餐時的獨坐、會議後的冷場……這些場景是否讓你感到一絲焦慮？在香港這個中西匯聚的國際職場，懂得運用得體的Business English進行非正式交流，是打破隔閡、建立專業人脈網絡的關鍵第一步。良好的職場關係不僅能讓工作更愉快，更是團隊合作順暢的基石。

本周，筆者為大家準備了「職場破冰手冊」，從首日自我介紹、日常寒暄技巧、到深入交流話題，提供實用例句與情境演練。我們會拆解看似簡單卻充滿學問的問候語，分享如何自然過渡到工作以外的輕鬆話題，幫助你從「新同事」穩步邁向「可信任的工作夥伴」。記住，主動開啟對話不是硬聊，而是展現友善與專業的開始。

Credit: https://stock.adobe.com/hk/

第一部分：上班第一天自我介紹不只是“My name is…”

入職首日，簡潔有力且友好的自我介紹能留下重要的第一印象。除了基本資訊，可加入一點個人色彩，讓對方更容易記住你，並開啟對話。

1. 情境：正式向團隊介紹自己

· "Good morning everyone, I'm [你的英文名], the new [你的職位]. I'm really excited to join the team and look forward to working with you all. Please feel free to call me [你的英文名]."

「各位早晨，我是[你的英文名]，新入職的[你的職位]。非常高興加入團隊，期待與各位共事。大家叫我[你的英文名]就可以。」

2. 情境：向鄰座或個別同事介紹自己（更隨意）

· "Hi, I'm [你的英文名]. It's my first day today. I'll be sitting here/working on the [項目名稱] project."

「你好，我是[你的英文名]。今天是我第一天上班。我的座位在這裏／將會參與[項目名稱]的項目。」

3. 情境：介紹完後，主動表達友善與提問

· "I'm still learning the ropes. If you have any tips on how things work around here, I'd really appreciate it."

「我還在熟悉環境。如果你對於這裏的工作方式有任何建議，我會非常感激。」

第二部分：日常破冰 – 從“How are you?”到真正對話

Credit: https://stock.adobe.com/hk/

超越公式化的問候，是建立關係的下一步。觀察環境，提出具體、開放式的問題。

1. 情境：茶水間/影印機旁相遇

· "That's a great cup! / The coffee machine here is quite good, isn't it?" (以物品或環境開啟話題)

「這個杯子很棒！／這裏的咖啡機不錯呢，對吧？」

2. 情境：午餐時間邀請或加入對話

· "Are you heading out for lunch? I'm still exploring the area. Any good recommendations nearby?"

「你們是出去吃午餐嗎？我還在熟悉這區，附近有甚麼好推薦嗎？」

· "Mind if I join you?" (如果看到幾個同事一起，想加入時)

「介意我一起嗎？」

3. 情境：會議前後或下班前的自然聊天

· "How did your presentation go? It looked very well-prepared." (表示關注)

「你剛才的報告進行得如何？看起來準備得很充分。」

· "Any plans for the weekend?"（星期五常用）

「周末有甚麼計劃嗎？」

第三部分：深化交流 – 尋找共同興趣，建立連結

Credit: https://stock.adobe.com/hk/

當對話開啟後，可以分享一點個人興趣，同時引導對方分享，尋找共同點。

1. 情境：回應周末計劃，展開話題

· 對方： "I'm going hiking in Sai Kung."「我打算去西貢行山。」

· 你："Oh, I love hiking too! The trails in Sai Kung are beautiful. Which route are you taking?"「我也很喜歡行山！西貢的山徑很美。你打算走哪條路線？」

2. 情境：討論流行文化

· "I noticed you have a [樂隊／電影] sticker on your laptop. I'm a big fan as well!"

「我看到你手提電腦上有張[樂隊/電影]的貼紙。我也是他們的粉絲！」

3. 情境：請教工作以外的本地資訊

· "I'm looking for a good doctor/dentist in Central. Do you happen to know any?"

「我想在中環找一位好的醫生/牙醫，你剛好有認識的嗎？」

掌握商務英語社交，核心在於「真誠」與「主動」。它並非要求你長篇大論，而是透過一次次簡短、友善的互動，累積信任與好感。從一句精準的自我介紹，到一句貼心的跟進問候，這些都是構築你職場形象的重要磚瓦。不要害怕犯錯或沉默。大多數同事都理解新人的處境，你的主動嘗試往往會被視為積極融入的表現。

記住，每一個成功的職場關係，都始於一次勇敢的「Hello」。祝你在新公司順利破冰，不僅成為團隊中可靠的專業分子，更能結交到並肩作戰的職場好友。