My Melody & Kuromi麥當勞迷你水晶麻雀新登場！App會員100分加$468換購＋送$40美食禮券

今次麥當勞新推的My Melody & Kuromi麥當勞迷你水晶麻雀，相信再掀起換購潮，無論麻雀箱箱面，或是迷你水晶麻雀都有好多小心思設計！1月26日上午11時起麥當勞App用戶，只需經麥當勞App進入指定網站，即可以100分加$468換購限量版套裝「My Melody & Kuromi麥當勞迷你水晶麻雀」，更送2張$20麥當勞®美食禮券，麥當勞或My Melody & Kuromi 粉絲必搶！

限量版「My Melody & Kuromi麥當勞迷你水晶麻雀」麻雀箱箱面不但印有My Melody & Kuromi肖像，內含的迷你水晶麻雀設計亦充滿麥當勞及My Melody & Kuromi元素，例如沾上茄汁的薯條變成玩味十足的「索子」、「花牌」則分別印上My Melody配搭薯條、新地、巨無霸及經典紙袋；Kuromi便與薯餅、豬柳蛋漢堡、飲品及包裝盒一同登場、「一筒」和「萬子」更掛上招牌蝴蝶結。迷你水晶麻雀十分輕巧，易於攜帶，方便大家外出時隨時隨地與親友切磋玩樂！

麻雀箱箱面不但印有My Melody & Kuromi肖像，內含的迷你水晶麻雀設計亦充滿麥當勞及My Melody & Kuromi元素

沾上茄汁的薯條變成玩味十足的「索子」、

「花牌」則分別印上My Melody配搭薯條、新地、巨無霸及經典紙袋。Kuromi便與薯餅、豬柳蛋漢堡、飲品及包裝盒一同登場、「一筒」和「萬子」更掛上招牌蝴蝶結。

精美配件包括骰子及風莊，麻雀牌尺寸（每隻）：1.2 厘米 x 2厘米x 1.4 厘米。

各位Fans mark定時間換購！1月26日上午11時起，顧客可經麥當勞App進入指定網站以100分加$468換購限量版套裝「My Melody & Kuromi麥當勞迷你水晶麻雀連2張$20麥當勞®美食禮券（禮券總值$40）」。

顧客訂購時需輸入已登記麥當勞App會員的電郵地址及選取取貨餐廳，每位會員最多可訂購2套。數量有限，售完即止。

成功訂購的用戶會收到電郵確認，並須於訂購後14日內到已選取之指定餐廳取貨。

指定40間麥當勞餐廳遍佈全港九新界，顧客屆時可經麥當勞App查看40間指定取貨餐廳地址及「My Melody & Kuromi麥當勞迷你水晶麻雀套裝」的最新供應情況。