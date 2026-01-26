Chiikawa期間限定店香港登場｜旺角必搶日本直送新品第2彈

Chiikawa 熱潮不減！上星期開放的Chiikawa Baby 香港期間限定店人山人海，有大量 fans一早預約入場購買，目標當然是全新「Chiikawa Baby」第 2 彈新品，全員變身可愛寶寶造型公仔好可愛。同場亦有一系列可愛及實用的生活雜貨，留意，Chiikawa Baby系列產品每人每款限購 2件，貨源緊張！

【最新入場安排：1月28日早上11時開放 1月30日至2月2日入場名額 2月3日起自由入場】

由本地生活品牌 NIKO-NIKO Lifestyle Store 呈獻 Chiikawa Baby 香港期間限定店， 2026 年 1 月 23 日至 3 月 2 日登陸MOKO 新世紀廣場！Chiikawa Baby 香港期間限定店重現日本官方巡迴快閃店場景，除了必影打卡位外，現場更有多款日本直送官方授權商品，更驚喜的是「Chiikawa Baby」第 2 彈新品會與日本同步發售！留意！ Chiikawa Baby 香港期間限定店安排由THE GULU提供的預約網站進行人流管制，入場人士留意https://chiikawa.thegulu.com預約方法及詳情。





第 2 彈新品！Chiikawa Baby 爬行BB公仔



第 2 彈新品！Chiikawa Baby 戴墨鏡造型公仔扣針套裝



第 2 彈新品！Chiikawa Baby 坐便器造型公仔吊飾



第 2 彈新品！Chiikawa Baby 迷你口水肩



第 2 彈新品！Chiikawa Baby 迷你亞加力鏡連收納袋

第 2 彈新品！Chiikawa Baby 星星公仔吊飾

Chiikawa Baby 包巾公仔



椰菜兔兔公仔吊飾

Chiikawa Baby 紙巾收納袋

粉絲必影！2大打卡位

CHIIKAWA 首間香港官方期間限定店特別打造2 大可愛打卡位，包括巨型 BB 床場景—吉伊卡哇、小八與兔兔以Baby造型登場，戴上口水巾、坐在小馬桶上的模樣實在太 kawaii，令人心都融化！另一邊廂為大家帶來以 Chiikawa Baby 漫畫故事的插圖打造而成的「角色合照牆」，粉絲可與最愛角色近距離合影。

Chiikawa Baby 香港期間限定店

開放日期： 2026 年 1 月 23 日至 3 月 2 日

開放時間：11am-9pm （最後進場時間為8:30pm）

地點：旺角 MOKO 新世紀廣場 地下中庭

付款方式：只接受支付寶、VISA、Master Card、WeChat Pay、銀聯及八達通，現金不適 用。