《尋秦記》熱潮｜傳劇集版大年初一晚重播，黃百鳴湊熱鬧翻唱《天命最高》

《尋秦記》電影版由去年除夕開始上映，票房正邁向1億大關。這套電影勾起一眾劇迷回憶24年前TVB播出的劇集版。千呼萬喚目前此劇只能夠在MyTV Super應用程式內重溫，據知，TVB終於敵不過《尋秦記》的熱潮，有意在大年初一晚重播《尋秦記》劇集版，大家終於有機會在馬年重溫各位演員年輕清純的樣子。

Read more：古天樂推《尋秦記》20分鐘加長版，預算票房過1億，親自經營社交平台谷人氣

由古天樂、江華、林峯、宣萱、郭羨妮及滕麗名主演，並由雪兒、李子雄、姚瑩瑩、郭鋒及雪梨等人聯合演出的TVB 40集長劇《尋秦記》於2001年首播，相隔至今已24年。當年播出後甚受歡迎，古天樂更憑此劇再次奪得2001年度《萬千星輝頒獎典禮》最佳男主角，成為兩屆視帝，劇集亦成當年收視冠軍。

電影版《尋秦記》於去年除夕上映，立即勾起觀眾無限回憶，電影現時仍在上映中，票房正邁向1億大關！古天樂之前曾表示，若票房過1億便會推出加長版本。不少網民也希望TVB能夠重播此劇，但暫時卻只得MyTV Super應用程式上可以免費重溫。有指TVB決定《尋秦記》電視版將會成為今年的賀歲重溫劇集，將緊接由劉松仁、陳玉蓮、胡美儀、楊怡等人主演的《名媛望族》，並將於馬年大年初一晚播出。

《尋秦記》電視版將會在年初一至年初四（2月17日至20日），每晚連續播出兩集，之後便會回復正常時段播出，每晚播出一集。以往有猛片上映，TVB也會乘勢播出舊戲或該演員曾演出的劇集爭取收視率，如《阿凡達3》上映前，便安排有《阿凡達2》重播。不過有傳古天樂曾擔任ViuTV《全民造星6》評判，而同日撞正TVB播出《萬千星輝頒獎典禮》，似有作對之嫌而惹來TVB不滿，所以TVB未有配合電影重溫舊劇，但面對《尋秦記》電影版來勢洶洶，TVB亦打算爭取話題度而重播。

同行之中，亦有不少人乘著《尋秦記》大受歡迎，而借勢爭取談論度，近年熱愛唱歌兼與眾同樂的黃百鳴，唱出年青歌手湯令山歌曲《用背脊唱情歌》而「百鳴驚人」；他借勢挑戰唱出《尋秦記》主題曲《天命最高》，他日前已經在社交平台預告，將會在1月30日晚上首播「百鳴歌」版《天命最高》，大眾密切期待。