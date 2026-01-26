歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
賭場牌照塵埃落定：紐約唐人街贏了Jackpot
數碼創科

賭場牌照塵埃落定：紐約唐人街贏了Jackpot

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　2025 年最新版《Forbes》香港富豪榜，榜首依然是長和系的李嘉誠，其核心資產雖已高度多元化，香港與海外地產仍是關鍵底盤；第二名是恆基地產的李兆基家族，第三名則是新世界系的鄭家純家族，連同會德豐系的吳光正、中國地產的劉鑾雄，這幾個名字依舊代表傳統地產財團的上層結構。

 

李嘉誠（Li Ka‑shing）—長和系，多元但核心仍是地產與基建。

李兆基家族（Lee Shau Kee family）—恆基地產，典型地產商。

鄭家純及家族（Henry Cheng & family）—新世界發展等，主業地產與基建。

曾毓群（Robin Zeng）—寧德時代，新能源電池製造業，實體製造。

吳光正（Peter Woo）—會德豐、九倉系，傳統地產財團。

劉鑾雄（Joseph Lau）—地產為主。

呂志和（Lui Che Woo）—銀河娛樂＋嘉華，博彩兼地產開發。

蔡崇信（Joseph Tsai）—阿里巴巴，科技與電商資本。

蔡宏嘉／蔡宏安家族（Francis Choi & family 等）—早期玩具製造起家，現為工業＋地產投資並重。


　　如果粗略分類，2025 年前十大富豪中，大約一半以上的財富仍直接綁定在地產或以地產為底層抵押的博彩與基建項目，說明香港頂層財富結構雖較 2010 年代稍微多元，但地產依舊是權力與財富的最大母礦。

 

　　從2024年底開始，我們一直在密切關注紐約市下州（Downstate）賭場牌照的競爭。 

 

　　2025年12月15日。紐約州遊戲委員會（New York State Gaming Commission）一致批准了三個下州（Downstate）賭場提案，每個將由獨立監管者監督至少五年，以確保社區利益承諾得到履行。

 

　　這三個提案分別是：皇后區的Metropolitan Park（大都會公園，由Hard Rock和Steve Cohen主導）、皇后區的Resorts World New York City（在Aqueduct賽馬場擴建）和Bronx區的Bally’s Bronx。

 

賭場牌照塵埃落定：紐約唐人街贏了Jackpot

 

　　這標誌著紐約市地區將迎來三大拉斯維加斯風格的綜合娛樂度假村，預計總投資超過150億美元。 這些賭場執照的發放不僅是博彩業的里程碑，還將對紐約房地產市場帶來多重利好因素，這將造就許多新的億萬富翁。

 

賭場牌照塵埃落定：紐約唐人街贏了Jackpot

 

　　對於法拉盛（Flushing）及其周邊地區的房地產市場而言，這無疑是一個劃時代的轉捩點。

 

　　這些因素預計將創造數萬就業機會、產生數十億美元稅收（包括每家500百萬美元的執照費），並帶動基礎設施升級，從而提升住宅、商業和綜合物業的價值。

 

　　特別是緊鄰法拉盛我們共同投資的Metropolitan Park項目，將直接重塑皇后區北部的經濟版圖。

 

　　隨著紐約州正式授予Steve Cohen和 Hard Rock在皇后區Willets Point建設Metropolitan Park 的賭場執照，法拉盛不僅是全美最大的唐人街之一，更將一躍成為全球性的娛樂與博彩目的地。

 

賭場牌照塵埃落定：紐約唐人街贏了Jackpot

賭場牌照塵埃落定：紐約唐人街贏了Jackpot

 

　　這項投資高達80億美元的項目，包含了20英畝的公園綠地、頂級飯店、現代化交通樞紐以及賭場。

 

賭場牌照塵埃落定：紐約唐人街贏了Jackpot

 

　　截至2026年，Steve Cohen仍然是全球金融和職業運動界最具影響力的人物之一。

 

　　他是Point72資產管理公司的董事長兼CEO，該公司是一家多策略對沖基金。他曾創立S.A.C. Capital Advisors，該公司因2013年的內部交易醜聞而被關閉，並被處以創紀錄的18億美元罰款。

 

　　Steve於2020年以約24億美元的價格收購了紐約大都會隊，這是美國職棒大聯盟（MLB）球隊有史以來最高的收購價格。他以在球員薪資上的大手筆投入和在社交媒體上的高調表現而聞名。

 

　　他的淨資產估計為213億美元，他擁有世界上最有價值的私人藝術收藏之一，估計價值約 10 億美元，其中包括畢卡索、Koons和Hirst的作品。

 

　　我相信，憑藉這個賭場項目，他將在未來10年內躋身全球十大富豪之列。目前他位列全球第103名。

 

賭場牌照塵埃落定：紐約唐人街贏了Jackpot

 

Tags:#數碼#十大富豪#法拉盛#Steve Cohen#紐約市下州賭場牌照
Add a comment ...Add a comment ...
地獄朝鮮三拋族：拋棄戀愛，拋棄結婚，拋棄生子
更多改朝換代Digital文章
地獄朝鮮三拋族：拋棄戀愛，拋棄結婚，拋棄生子

投票區

巴拿馬裁定長和港口合同違憲
153
|
1

你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？

78%
不會
21%
無意見
1%
投票期：2026-02-02 ~ 2026-03-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處