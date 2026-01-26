Netflix冠軍節目｜Alex Honnold徒手攀登台北101，酬勞僅6位數美金惹熱議

美國攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）昨日（25日）在台灣完成創舉，挑戰徒手攀登高達508米的台北101大樓，勁過「蜘蛛俠」！由串流平台Netflix直擊歷時約1小時半的攀爬過程，最後Alex Honnold還在大樓頂自拍留念。周日有收看節目的觀眾相信也看得熱血沸騰，他的毅力鼓勵了不少現場直擊的巿民和收看直播的觀眾。不過，有美國傳媒報道這次活動的酬勞低得令人尷尬，他亦不想多說。

美國攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）原定在24日於無安全繩索及任何保護工具下攀爬，但因大雨而無奈延至昨日（25日）早上舉行，最後以1小時35分鐘完成壯舉。Alex Honnold站在高樓上十分滿意地自拍留念，之後會合早在附近等候的妻子，二人激動親吻，妻子亦讚他攀爬速度極快。

Netflix全程直播Alex Honnold攀登的過程，熒光幕的觀眾或在現場觀看的巿民也看得熱血沸騰，現場不時傳出熱烈的歡呼聲，最後階段，Alex Honnold曾經只用雙腳緊緊夾實大樓枝架一幕，現場傳來不少尖叫聲，亦有巿民一早就走進台北101大樓單位內的窗邊，把握最佳位置拍下Alex Honnold攀爬時的情況。

這個節目大受歡迎，至今仍然榮登本日香港10大節目的冠軍位置，而Alex Honnold的話題度甚高，有美媒《紐約時報》早前曾引用消息透露Alex Honnold此次活動的酬勞，不過Alex Honnold未有正面回應。早前他接受《紐約時報》記者訪問，被問到這次活動酬勞是否很可觀？他沒有正面回答，表示酬勞比經理人期待的還少。之後再被追問下去，他說：「我不會這樣說，這是一個令人尷尬的數目」。他補充表示若在體育主流項目相比，自己的酬勞是令人尷尬的小數目，有些不著名的美國職業棒球大聯盟球員，有機會獲得約1億7千萬美元的合約，同時也否認真係有逾千萬美元酬勞。據知，Alex Honnold今次只收到6位數字美元，所以才難於啟齒。

Alex Honnold或許未能因為這次挑戰賺取特別可觀的收入，但獲得妻子Sanni McCandless全程支持也是值得。在Alex Honnold攀登的過程中，妻子Sanni McCandless一直在現場支持，期間在不同的樓層靠在窗邊揮手打氣，最後在近大樓頂部位置等待丈夫完成創舉一刻。Sanni McCandless大讚丈夫了不起，表現鎮定而且爬得很快，不過最後笑說：「我以你為榮，但不要再做了，我全程也在緊張。」她自嘲驚恐症差點要發作，Alex Honnold不斷陪笑及擁抱愛妻，還叫丈夫透過鏡頭，跟兩位正在看直播的女兒揮手。

此外，有現場觀眾事後在社交平台分享，被Alex Honnold的毅力深深打動，平日自己在職場及生活上活得如「行屍走肉」，希望能學到Alex Honnold做自己熱愛的事情時的堅毅態度。





