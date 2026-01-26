歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
Netflix冠軍節目｜Alex Honnoldi徒手攀登台北101，酬勞僅6位數美金惹熱議
娛樂新聞
劇集精選

Netflix冠軍節目｜Alex Honnoldi徒手攀登台北101，酬勞僅6位數美金惹熱議

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　美國攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）昨日（25日）在台灣完成創舉，挑戰徒手攀登高達508米的台北101大樓，勁過「蜘蛛俠」！由串流平台Netflix直擊歷時約1小時半的攀爬過程，最後Alex Honnold還在大樓頂自拍留念。周日有收看節目的觀眾相信也看得熱血沸騰，他的毅力鼓勵了不少現場直擊的巿民和收看直播的觀眾。不過，有美國傳媒報道這次活動的酬勞低得令人尷尬，他亦不想多說。

 

Read more：Netflix收購行動｜強勁IP庫結合AI生成，串流帝國新時代誕生 

 

　　美國攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）原定在24日於無安全繩索及任何保護工具下攀爬，但因大雨而無奈延至昨日（25日）早上舉行，最後以1小時35分鐘完成壯舉。Alex Honnold站在高樓上十分滿意地自拍留念，之後會合早在附近等候的妻子，二人激動親吻，妻子亦讚他攀爬速度極快。

 

Netflix冠軍節目│Alex Honnoldi成功徒手攀登台北101大樓，傳收6位數字美金酬勞：小得尷尬

Netflix冠軍節目│Alex Honnoldi成功徒手攀登台北101大樓，傳收6位數字美金酬勞：小得尷尬

 

　　Netflix全程直播Alex Honnold攀登的過程，熒光幕的觀眾或在現場觀看的巿民也看得熱血沸騰，現場不時傳出熱烈的歡呼聲，最後階段，Alex Honnold曾經只用雙腳緊緊夾實大樓枝架一幕，現場傳來不少尖叫聲，亦有巿民一早就走進台北101大樓單位內的窗邊，把握最佳位置拍下Alex Honnold攀爬時的情況。

 

Netflix冠軍節目│Alex Honnoldi成功徒手攀登台北101大樓，傳收6位數字美金酬勞：小得尷尬

 

　　這個節目大受歡迎，至今仍然榮登本日香港10大節目的冠軍位置，而Alex Honnold的話題度甚高，有美媒《紐約時報》早前曾引用消息透露Alex Honnold此次活動的酬勞，不過Alex Honnold未有正面回應。早前他接受《紐約時報》記者訪問，被問到這次活動酬勞是否很可觀？他沒有正面回答，表示酬勞比經理人期待的還少。之後再被追問下去，他說：「我不會這樣說，這是一個令人尷尬的數目」。他補充表示若在體育主流項目相比，自己的酬勞是令人尷尬的小數目，有些不著名的美國職業棒球大聯盟球員，有機會獲得約1億7千萬美元的合約，同時也否認真係有逾千萬美元酬勞。據知，Alex Honnold今次只收到6位數字美元，所以才難於啟齒。

 

Netflix冠軍節目│Alex Honnoldi成功徒手攀登台北101大樓，傳收6位數字美金酬勞：小得尷尬

Netflix冠軍節目│Alex Honnoldi成功徒手攀登台北101大樓，傳收6位數字美金酬勞：小得尷尬

 

　　Alex Honnold或許未能因為這次挑戰賺取特別可觀的收入，但獲得妻子Sanni McCandless全程支持也是值得。在Alex Honnold攀登的過程中，妻子Sanni McCandless一直在現場支持，期間在不同的樓層靠在窗邊揮手打氣，最後在近大樓頂部位置等待丈夫完成創舉一刻。Sanni McCandless大讚丈夫了不起，表現鎮定而且爬得很快，不過最後笑說：「我以你為榮，但不要再做了，我全程也在緊張。」她自嘲驚恐症差點要發作，Alex Honnold不斷陪笑及擁抱愛妻，還叫丈夫透過鏡頭，跟兩位正在看直播的女兒揮手。

 

Netflix冠軍節目│Alex Honnoldi成功徒手攀登台北101大樓，傳收6位數字美金酬勞：小得尷尬

 

　　此外，有現場觀眾事後在社交平台分享，被Alex Honnold的毅力深深打動，平日自己在職場及生活上活得如「行屍走肉」，希望能學到Alex Honnold做自己熱愛的事情時的堅毅態度。


Tags:#奇霍諾德#Alex Honnold#美國攀岩傳奇#台北101大樓#Netflix#影視娛樂#娛樂新聞#劇集精選
Add a comment ...Add a comment ...
67歲朱玲玲低調打點孻仔婚禮，霍啟仁玉龍雪山迎娶嬌妻
更多娛樂文章
67歲朱玲玲低調打點孻仔婚禮，霍啟仁玉龍雪山迎娶嬌妻

投票區

巴士安全帶新例正式實施
26
|
3

你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？

非常大
4%
有一定幫助
23%
幫助不大
27%
幾乎無幫助
46%
無意見
0%
投票期：2026-01-26 ~ 2026-02-26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處