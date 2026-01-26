百年老店源興香料｜第4代掌舖人傳承創新，推出香料包逆巿突圍

上環源興香料於1912年由周氏及友人在廣州創辦，約於1934年遷至香港，扎根上環東街。周氏第二代及第三代勤懇守業，直至2018年，周氏第四代Jacky捨棄銀行工作，接棒老字號，與第三代衆人一同延續老號生意。今天，放眼源興的店面盡是琳琅滿目的香料，但回顧歷史，椰子曾佔重要席位。據Jacky所言，少時在店內常聽見「扑」椰子的聲音，惟隨著罐頭椰漿大行其道，加上椰子容易招惹老鼠等原因，周氏第三代主理人決定放棄售賣椰子，專注售賣來自五湖四海、款式林林總總的香料。環顧其他香港現存的香料老店，不少都是專營椰子、兼售香料，隨著環境轉變才以售賣香料為主。

延續源興百年基業殊不簡單，因為選購香料乃一門專業的學問。香料的性狀、味道、生長周期、買入價格、市場需求，都是應要具備的「常識」。香料品種衆多，質素主要取決於產地和季節。以採購白胡椒為例，源興的貨源來自盛產胡椒的馬來西亞，胡椒園內不同區域出產的胡椒質素會有不同，周氏在視察環境後便包了一塊專屬土地，確保來貨品質穩定。以質量上佳的胡椒磨粉是為純正胡椒粉，香味濃郁且層次分明。市面不少胡椒粉混合了米粉和麵粉等，令風味大減。

源興善於傳承立新、回應市場需求。Jacky指出，源興在與客人的互動中發現愈來愈多港人對於香料感到興趣，但不善使用或調配香料，故此他們推出了一系列預先調配的香料包和食譜，如紅燒牛肉麵香料，讓更多人輕鬆體驗香料的魅力。至於港式咖喱醬，Jacky提及好些熟客移居海外，回到香港不忘前往源興購入香料，紛紛表示懷念港式咖喱的味道。為回應需求，源興特意加強研發港式咖喱醬，以饗饕客。

香料工作雖看似簡單，實則涉及大量細節與力氣：從分揀、混合、包裝，到搬運、上架，每一項都需要熟練與心力。要找尋願意投身這門傳統香料行業，並具體力與耐性的年輕人，並不容易。當老舖在市道低迷之時仍然苦苦支撐，理應眾志成城，共同守護，一起扭轉乾坤。

源興香料公司 – 上環

創於：1912年

經營：香料銷售

地址：上環東街19號地舖