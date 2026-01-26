提防偽冒「電子牛肉乾」短訊及網站！警務處：警方告票短訊只會由「#HKPF-eTT」發出

警務處呼籲市民提高警覺，慎防聲稱由警務處「電子交通告票平台」發出的偽冒電子告票短訊。有關短訊附有虛假網站超連結，冒充「電子交通告票平台」的「核實／繳付告票」頁面，企圖欺騙市民提供信用卡帳戶及個人資料。

有關的偽冒電子告票短訊所列的網站（https://etraffictickot[.]top/hk/ 及 http://etrafticket[.]one/hk）並非官方平台，警務處提醒市民切勿點擊超連結。

警務處「電子交通告票平台」除要求市民提供車牌號碼外，亦要求輸入通知書編號，並會列出「交通定額罰款通知書」（告票）詳情，如違例日期、時間及地點等，供市民核對。

市民如接獲來歷不明的短訊，應保持警覺，切勿點擊任何超連結、登入可疑網站或提供個人資料。市民若曾向該網站提供個人資料，請致電18222與警務處反詐騙協調中心人員聯絡。市民如對「電子交通告票平台」有任何查詢，可致電181 181。

辨識真偽要點：

● 警方告票短訊只會由「#HKPF-eTT」發出

● 短信或電郵告票內容絕不包含任何超連結

● 官方網站域名以「.gov.hk」結尾

請留意以下的偽冒短訊特徵：

● 發送人名稱沒有「#」號

● 內容附帶超連結

（圖片來源：反詐騙協調中心）