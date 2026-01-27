朋友，你是會失智的！

經常與不同退休者（讀者、學生、朋友、同業）分享理財智慧，發覺九成人士從無諗過自己會有機會「中」腦退化或認知障礙症，故此，論及理財，只從現在的能力、腦力及健康去規劃。

大部分人都誤以為今天健康、清醒、理智，就會永遠如此，忽略為自己做一點保障。

事實，今天小弟已經72歲，同輩同齡，有一成出現不同程度的腦退化，而患上各種慢性病甚至危疾的，也有三四成。意即，將有接近一半人，可能在不久日子，失去自主理財的能力。

失智、腦退化或認知障礙可以無聲無色地開始，那時才醒覺要開始準備「平安三寶」，可能已經略遲。

可惜，人，十之八九不願面對現實，更不願觸及失智或離世話題，到我這一代，願意提早準備退休三寶——遺囑、預設醫療指示及持久授權書的長者，仍未到一半。

沒有在清醒及理性時處理好一切財產分配，勢必禍延下代。

久不久就見到一些令人嘆息的情況，包括：（一）老友離世後，因沒有預先立遺囑，搞到家人立即爭產打官司，結果係畀律師賺晒，浪費納稅人金錢（法官乃公職人員）之餘，本應相親相愛的兄弟姊妹，全部反目成仇；（二）無簽持久授權書，一旦失去理財能力，家人只能白白坐看大筆財物在銀行或證券公司，無法拿出來為當事人支付各樣醫療及生活費，最終，連做後事的錢也不能在需要時提取；（三）未預先設立醫療指示者，因失智失禁困在醫院病床，不少根本無法康復，結果，由於子女家人意見有出入，立即被綁住插喉，天天無法動彈，只以營養液吊住生命，苦不堪言。

一切顯示，長者最精明及為家人最好的安排，是在自己仍然精靈時，面對有機會失智的現實，預先辦好「平安三寶」。

現在的金融世界，小弟再強調一次——騙子如麻、盜匪如毛，不少合法及非法騙子，專以上年紀者作獵物。

故此，退休人士應遠離五花八門的「最新」投資工具及金融產品，因當中的陷阱，多不勝數。記住，就算你入到銀行或證券集團這些合法機構，內裏的投資顧問，優先目標只得一個——搵你的錢而非替你搵錢，這是普通常識啊。

那麼，怎樣才可綁住「財富安全帶」呢？

各位，論投資，九成九人無可能叻得過「股神」巴菲特，對嗎？

且聽他在2013年透露其遺產的規劃。佢早囑咐太太，處理資產，最安全的方法是將大部分投入標準普爾指數，另外小部分買政府債券。這種配置，當然不會發大達，但卻是絕對安全，發生任何事都不會令財富全部蒸發。

小弟也是「股神理論」信徒，我的資產配置，五成買政府年金，三成買「政府唔畀得佢死」的藍籌股，兩成買政府債券。

一切化繁為簡，乃退休者財富處理的最安全又精明的安排。