新春盆菜優惠︱大家樂鮑魚花膠盆菜78折＋送福袋及現金券，太興盆菜送配料＋$138餐飲優惠

新春盆菜優惠速報！大家樂新推三款新春盆菜，Club 100會員低至78折，2月8日或之前預訂並消費滿指定金額，還可獲得早鳥優惠，或以PayMe訂購有著數。另外，太興新春豪華盆菜 齊集鮑參花膠等珍貴食材，訂購盆菜加送總值$138餐飲優惠，指定地區可享免費配送到府上，更贈送蔬菜、芋絲、餐具等配料及用具，新春聚餐團圓更方便。

大家樂今季共推出3款新春盆菜，分別為「鮑魚瑤柱福袋盆菜」、「鮑魚花膠海參福袋盆菜」，以及「原粒瑤柱福袋盆菜」，「鮑魚花膠海參福袋盆菜」選用李錦記特選極品原隻蠔皇鮑魚、原條海參、滋補花膠、大蠔豉及大花菇等共十六款食材，美味豐富大滿足，早鳥優惠6位用$869，10-12位用 $1,249。

鮑魚花膠海參福袋盆菜(6位用/10-12位用)

6位用Club 100 會員價: $869 | 其他客戶價: $899；10-12位用Club 100 會員價: $1,249 | 其他客戶價: $1,279

「鮑魚瑤柱福袋盆菜」則選用李錦記特選極品原隻蠔皇鮑魚、原粒日本宗谷瑤柱等海味，並加入白切雞、燒鴨等大家樂招牌燒味，以及南乳炆腩仔、沙嗲豬皮、沙嗲魷魚、鵝掌等風味美食。原粒瑤柱福袋盆菜優惠價$599（六位用）已包括原粒日本宗谷瑤柱、特大蠔豉、南美白蝦、鵝掌等，特別適合小家庭。



鮑魚瑤柱福袋盆菜(10-12位用) Club 100 會員價: $889 | 其他客戶價: $919



原粒瑤柱福袋盆菜(6位用)Club 100 會員價: $599 | 其他客戶價: $629

如果想聚餐美食更多元化，可獨立加配美食如雙囍鮑魚瑤柱有米鴨，原隻有米鴨釀入原粒大瑤柱、極品大鮑魚及臘味糯米飯，寓意來年豐衣足食，雙囍臨門。「原隻黑椒豬手」選用肉厚嫩滑的豬手，以慢火烹調而成，充滿膠質，嫩滑入味。「百花釀蟹鉗 」充滿過年氣氛，一人一隻釀蟹鉗搭配秘製醬汁，酸甜開胃，另外橫財就手選用肉厚嫩滑的豬手，以慢火烹調而成，充滿膠質，嫩滑入味。

喜慶滿堂開運翅 (5磅)【珍珠鮑魚竹笙仿翅】加配價: $299



雙囍鮑魚瑤柱有米鴨(3磅)加配價: $299



百花釀蟹鉗 (6 隻)加配價: $159



橫財就手(2.3磅)【原隻黑椒豬手】加配價: $239



素冬菇雜菌燴伊麵 (2.5磅)+富貴如意上素 (2.5磅)加配價: $288 (慳$60!)



百花釀蟹鉗 (６隻) +黃金北寄貝卷拼金脆雲吞 (各10隻) 加配價: $298 (慳$70!)

大家樂特別推出下列多項期間限定優惠，消費滿指定金額即可獲各式禮遇，優惠均適用於門市及eatCDC網上訂購，數量有限，送完即止。

• Club 100會員專享低至78折優惠

• 訂購滿$700 或以上，送四市優惠券（總值$100）

• 訂購滿$900或以上，指定門市送李錦記新春賀年福袋（總值$40，送完即止）

• 以PayMe訂購 $1,000或以上，送大家樂$50現金券（5張$20減$10現金券）

• 以PayMe訂購滿$1,200 或以上，送金脆雲吞（10件）及 大家樂$20現金券（2張$20減$10現金券）或Club 100會員訂購滿$1,200或以上，送元肉杞子桂花糕一份 及 大家樂$20現金券（2張$20減$10現金券）

• 訂購滿$1,600 或以上，送百花釀蟹鉗一份（6隻）及 大家樂$30現金券 (3張$20減$10現金券）

• 訂購滿$2,000可免費送貨一次（於2026年2月16-19日取貨除外），如選擇分店自取送大家樂$200現金券（20張$20減$10現金券）

留意，滿$1,200 PayMe及Club100優惠不能同時使用，如符合多於一個資格，贈品按以下次序贈送，每位客人只可獲贈品一份，送完即止。

eatCDC網上訂購網址：https://www.eatcdc.com/

https://www.facebook.com/CafedeCoralfastfood/

太興盆菜送配料＋$138餐飲優惠

太興集團即日至2026年3月3日推出極品鮑魚開心大盆菜，以及極品鮑參花膠至尊盆菜，指定地區可享免費配送到府上，凡購買盆菜均附贈獨立包裝盆菜醬汁，和不銹鋼大湯勺、長筷子或漏勺（隨機發送）、即棄耐熱碗、筷子及湯匙等食具。此外，盆菜還免費贈送配料，包含枝竹、娃娃菜、金菇及芋絲，吸收美味湯汁同煮，惹味又健康，額外加送太興優惠券總值HK$138，當中包括6張HK$20太興晚市小菜優惠券，以及6張HK$3太興早餐優惠券。

極品鮑魚開心大盆菜以12隻原隻蠔皇鮑魚及12個原粒瑤柱蠔豉福袋，搭配燒肉、燒鵝、桶子油雞及12隻鮮甜大蝦，帶來濃郁滋味。加上紅炆花菇、五香芋頭、南乳豬手、雲耳等傳統食材，結合健康的素鴨、家鄉鯪魚餅及秘製豬皮，層次豐富，清甜蘿蔔更添清新口感。

極品鮑參花膠至尊盆菜（8-10位用）更是豐富，有21款食材包括蠔皇海參及花膠、8隻原隻蠔皇鮑魚、8個原粒瑤柱蠔豉福袋，配以燒肉、燒鵝、桶子油雞及鮮甜大蝦。另外，盆菜亦有花菇、五香芋頭、南乳豬手、雲耳、紅燒鮑菇、健康素鴨、家鄉鯪魚餅、秘製豬皮及清甜蘿蔔。

極品鮑魚開心大盆菜（12位用）低至HK$1,750（原價HK$2,480）

極品鮑參花膠至尊盆菜（8-10位用）低至HK$1,850（原價HK$2,580）

顧客可於2026年1月19日至2026年3月3日（新春）訂購，（ 2026年2月17日年初一、2月18日年初二享用需加 HK$150 附加費），盆菜每日由本地太興工場新鮮即製，並於送貨前兩小時方製成出品，客人只須於3日前於網上或電話預訂即可。

網上訂購：https://punchoi.fanfanslife.com

電話訂購：2558 6808