「挽肉と米」姊妹品牌 日本手工漢堡專門店「山本漢堡」2月上旬登陸將軍澳PopCorn
美食情報

「挽肉と米」姊妹品牌 日本手工漢堡專門店「山本漢堡」2月上旬登陸將軍澳PopCorn

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:山本漢堡

　　日本大熱的「挽肉と米」自2024年登陸香港以來，一直人氣高企，其始祖品牌「山本漢堡」亦剛剛宣布即將進軍香港，新店會於2月上旬在將軍澳PopCorn開業，喜歡吃日式手打漢堡扒的朋友要密切留意開幕日期！

 

　　「山本漢堡」由創辦人兼主廚山本昇平先生於2005年創立，秉持手工製作的宗旨，成功將品牌打造成備受追捧的家傳手作洋食屋，並於日本迅速擴展其版圖。姊妹品牌「挽肉と米」於2020年創立，將山本先生對漢堡扒料理的熱情極致化，並於2024年搶先登陸香港，在城中掀起日本漢堡扒的熱潮。這次「山本漢堡」於香港首度登場，旨在以承載山本先生童年與媽媽的回憶滋味，帶領大家返回溫暖原點，重拾對生活的熱情及能量。

 

　　啟發自山本先生母親的家常手藝，「山本漢堡」多變的烹調哲學抱持天下媽媽為家人精心準備飯菜的心意，堅持以嚴選的食材入饌，在品質、安全及美味間取得完美平衡。店內的招牌漢堡扒每日在店絞製，混合來自澳洲的黑安格斯牛肉及西班牙豚肉而成，再經由專業的廚藝團隊以秘技烹調，將肉汁緊緊鎖住，成就獨特鮮嫩的口感層次。

 

「挽肉と米」姊妹品牌 日本手工漢堡專門店「山本漢堡」2月上旬登陸將軍澳PopCorn

山本漢堡

 

　　跟「挽肉と米」最大的分別，是漢堡扒的配搭選擇比較多，如經典和式風味的「山本漢堡扒」，以及創新的「辛味明太子漢堡扒」，讓食客可在品嘗洋溢日本家鄉風味的美食的同時，亦能感受來自母親最窩心的暖意。套餐更特意搭配日本當期最精彩的優質白米，並提供無限續添服務，方便顧客自由配搭最合心意的份量。

 

「挽肉と米」姊妹品牌 日本手工漢堡專門店「山本漢堡」2月上旬登陸將軍澳PopCorn

辛味明太子漢堡扒

 

　　「山本漢堡」香港店屬品牌繼進軍台灣後的第二個海外據點，致力實踐其與環球食客分享日本元氣美食的理念。餐廳佔地1,700平方呎，設有逾60個座位，室內設計貫徹品牌以家為軸心的概念，精挑天然木材配搭柔和燈光，營造溫馨如家的用餐氛圍。

 

「挽肉と米」姊妹品牌 日本手工漢堡專門店「山本漢堡」2月上旬登陸將軍澳PopCorn

 

　　創辦人兼主廚山本昇平先生分享道：「我對日本手工漢堡扒的熱情始終如一，自於20年前在東京開設首間店舖以來，我一直專注以來源安全可靠的食材配上手工烹調的人情味製作美食，與來自全球的美食愛好者分享漢堡扒的魅力。因此，我十分高興能將我人生首個漢堡扒品牌『山本漢堡』帶到香港，為城中食客呈獻更多元的日本家庭風味。」

 

　　「相較於『挽肉と米』，『山本漢堡扒』側重於溫暖的家常味，是能品嘗回憶中媽媽料理味道的地方。我們選擇於將軍澳PopCorn開設首間香港店，皆因該區散發的精彩活力及親切感，而且交通便利，讓大家可輕鬆與親朋好友聚首享受來自東瀛的美食。」

 

「山本漢堡」香港店

地址：將軍澳唐賢街9號 PopCorn 1期1樓F23號舖

營業時間：8am-10pm

IG：www.instagram.com/yamahan_hk

Facebook：www.facebook.com/yamahan.hongkong

 

