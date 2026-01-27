歡迎回來

股市動向

電力股

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　昨（26日）建議大家留意電力板塊，因「十五五」期間，國家電網公司固定資產投資料達4萬億元人幣，較「十四五」投資增40%，以擴大有效投資帶動新型電力系統產業鏈供應鏈高質量發展。如無突發事件明天（28日）談人仔升值影響。

 

　　國金證券認為，「十五五」期間，圍繞做強電網平台、構建新型電力系統，國家電網將初步建成主配微協同的新型電網平台，進一步鞏固「西電東送、北電南供」能源輸送網絡。加快特高壓直流外送通道建設，推動跨區跨省輸電能力較「十四五」末提升超過30%。夯實數智基礎設施，實施「人工智能+」專項行動，強化電網數字賦能。

 

　　隨著對大規模供應電力的需求攀升，多個部門已出台政策加大電網投資力度。

 

　　2025年12月29日，國家電網公司黨組書記、董事長張智剛強調，要充分發揮電網基礎支撐和投資拉動作用，以更大的力度、更實的舉措助力擴內需、穩增長；加大電網投資力度，堅持電力發展適度超前，緊密對接國家重大戰略，銜接「兩新、兩重」建設，更加有效帶動社會投資和產業鏈供應鏈發展。

 

　　2025年12月31日，國家發改委和國家能源局發布《關於促進電網高質量發展的指導意見》，到2030年，「西電東送」規模超過4.2億千瓦，新增省間電力互濟能力4000萬千瓦左右，支撐新能源發電量佔比達到30%左右，接納分布式新能源能力達到9億千瓦，支撐充電基礎設施超過4000萬台。

 

　　財信證券預計，「十五五」期間電力供給端呈現兩大預期：風光為代表的清潔能源裝機量保持增長，電力供給結構以化石能源發電為主體向新能源提供可靠電力支撐轉變；電力系統形態由「源網荷」三要素向「源網荷儲」四要素轉變，電網多種新型技術形態並存。

 

相關概念股

 

　　東方電氣(01072)：國產抽水蓄能機組主要供應商。公司是東方電氣集團核心上市平台，擁有集團電源設備製造、工程承包、電站服務、貿易、金融等眾多核心資產板塊。自上世紀60年代開展水電、火電業務以來，公司始終服務於中國電力系統建設，秉持著科技創新的企業基因，逐步構建起「水、火、核、風、光、氣」的六電並舉格局。

 

　　時代電氣(03898)：公司產品主要用於電網的特高壓直流輸電工程、柔性直流輸電工程等。公司截至2025年9月止九個月，集團營業額上升14.9%至188.3億元人民幣；股東應佔溢利增長10.9%至27.2億元人民幣。

 

　　華電國際電力股份(01071)：公司全資子公司華電龍口發電有限公司於近日圓滿完成華電龍口四期2 X 66萬千瓦熱電聯產項目（簡稱「華電龍口四期項目」）第二台機組168小時滿負荷試運行，正式投入商業運營。至此華電龍口四期項目兩台66萬千瓦超超臨界機組已全部建成投運，為區域能源安全保障和綠色低碳發展注入新動能。

 

　　中國電力(02380)：中國電力公布，該集團於2025年11月的合併總售電量為1009.97萬兆瓦時，較2024年同月增加15.4%，而2025年首十一個月的合併總售電量為約1.156億兆瓦時。

 

電力股

電力股

電力股

電力股

電力股

電力股

電力股

電力股

電力股

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

布局明春
布局明春

