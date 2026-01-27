hot talk 1點鐘 | 金飆銀癲後市仍可部署？｜人民幣穩步升值神州資產淘金！

嘉賓：紅蟻資本投資總監 李澤銘

全球避險情緒持續升溫，現貨金價歷史性衝破每盎司5111美元，白銀更單日狂飆 8%，市場正經歷「金銀大時代」。人民幣中間價創 2023 年以來新高破7，利好哪些板塊？

影片網址：https://www.youtube.com/live/aJqjgtHDPDs?si=unOc8VdGpMw8_RR8

►把時間軸拉到00:38開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8