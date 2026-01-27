歡迎回來

名人健康|曾國衞PSA指數長期偏高辭任局長，前列腺癌風險解析
醫學通識 健康解「迷」

名人健康|曾國衞PSA指數長期偏高辭任局長，前列腺癌風險解析
February Art Map:M+坂本龍一《觀音・聽時》...
Art & Living

February Art Map:M+坂本龍一《觀音・聽時》...
從洗衣店員化身貴族夫人的女留學生
世事政情 英倫歲月

從洗衣店員化身貴族夫人的女留學生
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
hot talk 1點鐘 | 金飆銀癲後市仍可部署？｜人民幣穩步升值神州資產淘金！
股市動向
理財智慧

hot talk 1點鐘 | 金飆銀癲後市仍可部署？｜人民幣穩步升值神州資產淘金！

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：紅蟻資本投資總監　李澤銘

 

　　全球避險情緒持續升溫，現貨金價歷史性衝破每盎司5111美元，白銀更單日狂飆 8%，市場正經歷「金銀大時代」。人民幣中間價創 2023 年以來新高破7，利好哪些板塊？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/aJqjgtHDPDs?si=unOc8VdGpMw8_RR8

 

►把時間軸拉到00:38開始 — 節目開始

 

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

Tags:#hot talk 1點鐘#港股#恒指#恒生指數#李澤銘#紅蟻資本#黃金#金價#銀價#金銀#紫金礦業#02899#中芯國際#00981#長城汽車#長汽#02333#恒隆地產#00101
投票區

巴士安全帶新例正式實施
516
|
6

你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？

非常大
32%
有一定幫助
12%
幫助不大
20%
幾乎無幫助
36%
無意見
0%
投票期：2026-01-26 ~ 2026-02-26
