舌尖上的曼城：茶記、點心之旅，灣仔新景園咖喱豬扒飯＋飲茶一盅兩件

有人說旅行的味道，其實藏在一杯茶和一籠點心裏。這次從倫敦坐火車一路北上來到曼徹斯特（Manchester），意外發現這座城市不只工業革命的歷史厚重，還有一股跨文化的活力——在舌尖上。

自從英國開放BNO「5＋1」簽證後，曼城成為港人重鎮之一。街頭除了英式鬆餅、三層點心架外，更多了港人開的茶餐廳、台式茶飲台。在英國吃到港式味道，有一種回到家鄉的熟悉感。

跑馬地冰室由曼城開到倫敦，還有不少曼城港人私心推介的漁村冰室。今次我則來到一間專賣港式咖哩的小店——新景園。店舖英文名叫 Popchop Curry House，位置低調，店內座位不多，只有兩、三張枱，屬於典型的家庭式經營。

新景園來自灣仔，做的是老香港味道，有別於近年一些「未試過餐飲、就膽粗粗來英國試業」的港式餐廳。由 2022 年開業至今，生意依然穩定，幾乎每餐時段都滿座，想食還要提前打電話訂枱。

至於中式點心，個人而言，曼城的選擇甚至比倫敦更多。除了老字號的太湖（不過住在曼城的朋友坦言，近年水準似乎有所回落），曼城唐人街一帶仍然藏著不少點心小店。街坊常推介的 Only Yu、老地方，都是不少港人「思鄉」時必到之處。

英國的中餐館水準其實不比香港差。許多酒樓師傅都是幾十年前移民到英國的老華僑，默默傳承著傳統中餐的手藝，因此不少菜式的味道，甚至比香港某些連鎖酒樓更為紮實。至少不是「預製菜」

一籠燒賣、一碟腸粉，配上一壺茶，聽著鄰桌用廣東話討論日常瑣事，會突然發現，原來離開香港之後，「飲茶」不只是一餐飯，而是一種生活記憶的延續。