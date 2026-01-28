職場女王︱職場公平只是理想？如何聰明地「被看見」＋設定底線＋自我裝備攻略

「Son姐，點解我做得咁辛苦，功勞俾人搶咗？點解擦鞋仔可以升職，我就要原地踏步？呢個世界係咪無公義？」

請大家首先搞清楚，職場從來就唔係一個講求「公平」嘅地方。你以為HR係法官，老細係上帝？唔好咁天真。職場更似一個生態圈、動物園，有老虎有綿羊，有孔雀有黃牛。你走入森林，然後問點解獅子可以食羚羊，咁唔公平？

所謂「不公平」，往往只係你嘅「期望」同「現實」之間嘅落差。你期望勤力就有回報，期望是非黑白分明。但現實係，回報有好多種形式，而喺老細眼中，能夠幫佢解決問題、鞏固佢地位嘅，做佢中意下屬為佢做嘅事，就係「好員工」。如果搞唔清楚老細想你幫佢解決嘅究竟係乜野問題，究竟係為了邊個好？埋頭苦幹，做自己認為係啱嘅係對公司好嘅，結果？所有努力付出，都係一廂情願，注定徒勞無功。

同大家講個故事先，有位Peter仔，技術好到曉飛，晚晚OT到三更半夜，幫公司個project起死回生。慶功宴上，老細舉杯，多謝嘅係日日陪佢食晏、傍住佢出入、幫佢做靚份PowerPoint同埋個profile，個個喺背後唱佢話佢淨係識得擦鞋嘅擦鞋仔Paul。聽到老細仲話要提名Paul升職，因為佢「最有團隊精神，最識得幫團隊分憂」。Peter仔當場面如死灰，極度憤怒，點解咁唔公平？

Peter仔做嘅嘢，大家估下，老細睇唔睇到？知唔知道？點解會完全當佢無到唔俾credit佢？老細要嘅，幾時都係一個識得serve自己，令自己feel good 有面，同埋好清楚知道係為老細服務嘅下屬。 Paul做嘅每一樣嘢，都係直接服務緊老細，等老細舒服、有面。 Paul只係一個識得擦鞋嘅擦鞋仔？大家點睇？

咁點算？係咪要一齊去擦鞋？

錯。擦鞋係一門高深藝術，唔係人人學得嚟，畫虎不成反類犬，你會死得更慘。面對不公，你唯一要做，亦係最應該做嘅，只有三件事：

一、停止抱怨，積蓄實力

收起你嘅眼淚同委屈。喺廁所同同事圍爐鬧老細，除咗令你變成一個負能量嘅怨婦，對你嘅處境冇任何幫助。用呢啲時間，將你嘅專業磨得更利，考多個牌，學多樣新技能。你嘅實力，先係你唯一可以依靠嘅武器。

二、聰明地「被看見」

唔好再默默做嘢，然後等運到。學識喺適當嘅場合，例如跨部門會議、同大老闆嘅電梯偶遇，用幾句精要嘅說話，展示你嘅工作成果同思考。唔係叫你搶功，而係要「管理你嘅能見度」。要記住，功勞唔單止要做，仲要識得sell。

三、為自己設定底線和出路

如果呢種不公已經影響到你嘅身心健康，甚至阻礙你嘅事業發展，咁就要諗定後路。你積蓄嘅實力，就係你另謀高就嘅本錢。當你有幾個offer喺手，你就唔會再為眼前呢棵歪脖子樹而煩惱。你可以選擇瀟灑轉身，留一個令舊東家後悔嘅背影；或者，當你強大到又不能被取代的價值的時候，你就有資格，同老細坐低「傾下計」。

記住，喺職場，唔好浪費時間去追求絕對嘅公平。你要追求嘅，係你自身嘅價值同選擇權。當你夠強大，你唔需要天秤，因為你，就係定義價值嗰個人。