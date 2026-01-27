歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
61歲雪梨通波仔手術救回一命，《尋秦記》雅夫人風韻不再，常被拍到抽煙
娛樂新聞
電影推介
劇集精選

61歲雪梨通波仔手術救回一命，《尋秦記》雅夫人風韻不再，常被拍到抽煙

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　已故影星徐少強前妻雪梨，淡出娛樂圈多年，在劇集版飾演「雅夫人」的她，近日於電影《尋秦記》宣傳活動上出現，更主動親吻古天樂。61歲雪梨有「最美李莫愁」稱號，但現時卻走晒樣、肥腫難分。有傳她去年因心臟問題要做通波仔手術，不過她的生活習慣並不算健康，經常被影到煙不離手。

 

Read more：《尋秦記》熱潮｜傳劇集版大年初一晚重播，黃百鳴湊熱鬧翻唱《天命最高》

 

　　雪梨原名嚴慧明，80年代活躍於娛樂圈，最多人稱讚其古裝扮相，曾演出《神鵰俠侶》被稱為「最美李莫愁」。2001年在劇集《尋秦記》中飾演林峯的母親「雅夫人」，風韻猶存，演得入型入格。不過，現年61歲的她近日在《尋秦記》電影版宣傳活動上出現，發現她狀態大不如前，身形肥腫難分，而且膚色暗啞多皺紋、老態盡現。她與保養得宜的胞姐米雪年紀相差十年，外貌卻相差甚遠。

 

61歲雪梨去年「通波仔」手術救回一命，《尋秦記》「雅夫人」風韻不再，顏值崩壞經常煙不離手

 

　　雪梨去年在中國金雞白花電影節出現，當時她的身形已明顯發福，據知去年4月她的健康出現問題，突然心臟劇痛求醫，發現血管阻塞緊急做通波仔手術。她曾憶述病痛經過如經歷生死，現時要長期服用薄血丸和膽固醇藥，而在休養期間體重增加了20磅有多。

 

61歲雪梨去年「通波仔」手術救回一命，《尋秦記》「雅夫人」風韻不再，顏值崩壞經常煙不離手

61歲雪梨去年「通波仔」手術救回一命，《尋秦記》「雅夫人」風韻不再，顏值崩壞經常煙不離手

 

　　雪梨亦有一個壞習慣，就是經常煙不離手，經常被影到身邊總有一包香煙和火機。由於長年累月吸煙，以至牙齒發黃、聲音沙啞和皮膚乾燥。

 

61歲雪梨去年「通波仔」手術救回一命，《尋秦記》「雅夫人」風韻不再，顏值崩壞經常煙不離手

61歲雪梨去年「通波仔」手術救回一命，《尋秦記》「雅夫人」風韻不再，顏值崩壞經常煙不離手

 

　　雪梨今時今日的狀態確實令人唏噓，當年她童星入行，在80年代開始走紅，初出道時曾當選日本「每周最受歡迎外國女星」，原本星途一片光明，可惜在17歲時因拍劇戀上當時31歲已婚的徐少強，甚至未婚生子，更為對方誕下一子一女徐偉棟與徐頴堃，昔二人6年後分手，為這段戀情賠上了事業。直至近年曾客串拍攝ViuTV劇集《詭探》和《出租大叔》。

 

Tags:#雪梨#米雪#徐少強#雅夫人#李莫愁#尋秦記#影視娛樂#娛樂新聞#電影推介#劇集精選
Add a comment ...Add a comment ...
TVB藝人戴祖儀遇電騙｜遭盜用電話號碼購買程式，損失$3,000
更多娛樂文章
TVB藝人戴祖儀遇電騙｜遭盜用電話號碼購買程式，損失$3,000

投票區

巴士安全帶新例正式實施
364
|
6

你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？

非常大
42%
有一定幫助
11%
幫助不大
18%
幾乎無幫助
28%
無意見
1%
投票期：2026-01-26 ~ 2026-02-26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處