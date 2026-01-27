歡迎回來

61歲雪梨通波仔手術救回一命，《尋秦記》雅夫人風韻不再，常被拍到抽煙
娛樂新聞
電影推介
劇集精選

61歲雪梨通波仔手術救回一命，《尋秦記》雅夫人風韻不再，常被拍到抽煙

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　已故影星徐少強前妻雪梨，淡出娛樂圈多年，在劇集版飾演「雅夫人」的她，近日於電影《尋秦記》宣傳活動上出現，更主動親吻古天樂。61歲雪梨有「最美李莫愁」稱號，但現時卻走晒樣、肥腫難分。有傳她去年因心臟問題要做通波仔手術，不過她的生活習慣並不算健康，經常被影到煙不離手。

 

Read more：《尋秦記》熱潮｜傳劇集版大年初一晚重播，黃百鳴湊熱鬧翻唱《天命最高》

 

　　雪梨原名嚴慧明，80年代活躍於娛樂圈，最多人稱讚其古裝扮相，曾演出《神鵰俠侶》被稱為「最美李莫愁」。2001年在劇集《尋秦記》中飾演林峯的母親「雅夫人」，風韻猶存，演得入型入格。不過，現年61歲的她近日在《尋秦記》電影版宣傳活動上出現，發現她狀態大不如前，身形肥腫難分，而且膚色暗啞多皺紋、老態盡現。她與保養得宜的胞姐米雪年紀相差十年，外貌卻相差甚遠。

 

61歲雪梨去年「通波仔」手術救回一命，《尋秦記》「雅夫人」風韻不再，顏值崩壞經常煙不離手

 

　　雪梨去年在中國金雞白花電影節出現，當時她的身形已明顯發福，據知去年4月她的健康出現問題，突然心臟劇痛求醫，發現血管阻塞緊急做通波仔手術。她曾憶述病痛經過如經歷生死，現時要長期服用薄血丸和膽固醇藥，而在休養期間體重增加了20磅有多。

 

61歲雪梨去年「通波仔」手術救回一命，《尋秦記》「雅夫人」風韻不再，顏值崩壞經常煙不離手

61歲雪梨去年「通波仔」手術救回一命，《尋秦記》「雅夫人」風韻不再，顏值崩壞經常煙不離手

 

　　雪梨亦有一個壞習慣，就是經常煙不離手，經常被影到身邊總有一包香煙和火機。由於長年累月吸煙，以至牙齒發黃、聲音沙啞和皮膚乾燥。

 

61歲雪梨去年「通波仔」手術救回一命，《尋秦記》「雅夫人」風韻不再，顏值崩壞經常煙不離手

61歲雪梨去年「通波仔」手術救回一命，《尋秦記》「雅夫人」風韻不再，顏值崩壞經常煙不離手

 

　　雪梨今時今日的狀態確實令人唏噓，當年她童星入行，在80年代開始走紅，初出道時曾當選日本「每周最受歡迎外國女星」，原本星途一片光明，可惜在17歲時因拍劇戀上當時31歲已婚的徐少強，甚至未婚生子，更為對方誕下一子一女徐偉棟與徐頴堃，昔二人6年後分手，為這段戀情賠上了事業。直至近年曾客串拍攝ViuTV劇集《詭探》和《出租大叔》。

 

Tags:#雪梨#米雪#徐少強#雅夫人#李莫愁#尋秦記#影視娛樂#娛樂新聞#電影推介#劇集精選
