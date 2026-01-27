歡迎回來

夜尿問題(2)|提肛運動+強腎飲食中藥，有效改善漏尿夜尿
醫學通識 嘉‧點健康

夜尿問題(2)|提肛運動+強腎飲食中藥，有效改善漏尿夜尿
【陳永陸專訪】恒指明年見31000，25000為選擇性吸納良機（12月9日錄影， 繁體字幕）
Van Cleef & Arpels珠寶鐘錶展:在花開花落中...
Van Cleef & Arpels珠寶鐘錶展:在花開花落中...
頭髮管理3大誤區｜髮色突兀乾枯損形象，教你營造高級感髮型拒絕「禾稈草」
辦公室求生術

頭髮管理3大誤區｜髮色突兀乾枯損形象，教你營造高級感髮型拒絕「禾稈草」

裳色．惜裳
Tiff Chan
裳色．惜裳
PHOTO:Instagram @yoona__lim, you_r_love, xeesoxee 

　　工作上長期接觸不同年齡、背景與審美層次的女性，我留意到有一個現象：很多人對皮膚保養與妝容非常願意投入時間與預算，但對頭髮卻相對鬆懈，常見髮色突兀、頭髮乾枯、髮根油膩扁塌，甚至有頭皮異味。

 

頭髮管理3大誤區 │ 髮色突兀質地乾枯損形象，教你營造高級感拒絕「禾稈草」

 

　　大家必須知道化妝可以修飾五官，而頭髮是直接影響年齡、精神感與生活狀態！頭髮乾燥明顯失修，整體形象都會大打折扣！我將常見的頭髮誤區分為三大類並逐一建議：

 

　　1）髮型與長度 - 宜露不宜遮

 

　　為了「小顏」，多數女性都慣性將兩側頭髮遮住面頰。其實這種做法如果缺乏修剪層次的話只會顯得邋遢又沉重。

 

關鍵！

 

　　整齊又顯瘦的關鍵在於「頸部線條」與「視覺重心」，耳朵及頸部線條要露出，切記兩邊面頰都以頭髮遮蓋，將單邊頭髮勾到耳後，露出耳朵下顎線與頸部線條，延伸頸部比例讓視覺更為輕盈！如腮骨明顯或正方形長方形臉型，可以剪「八字瀏海」或有弧度的邊緣層次，以自然的陰影修飾輪廓。

 

頭髮管理3大誤區 │ 髮色突兀質地乾枯損形象，教你營造高級感拒絕「禾稈草」

 

　　2）髮色 - 拒絕乾燥啡

 

　　棕啡色系是最普遍髮色色系，很多人都習慣性地將頭髮染成棕啡色，沒有考慮色調是否能襯托膚色，又忽略染後護理。當色素流失後剩下枯黃無光澤的底色，猶如一堆禾稈草令臉色顯得蠟黃。

 

關鍵！

 

　　染髮前應判斷膚色冷暖，和髮型師溝通能避開會顯暗沉的色調；如果是自行染髮，建議選擇與原生瞳孔顏色相近的色調，降低色差帶來的突兀感！保持原生髮色與瞳孔顏色一致其實也不錯。

 

　　染後更需定期使用補色護髮素，抵銷泛黃的枯燥感；定期補染髮根比全頭換色更能維持形象的完整性，避免「布丁頭」造成的斷層。

 

頭髮管理3大誤區 │ 髮色突兀質地乾枯損形象，教你營造高級感拒絕「禾稈草」

頭髮管理3大誤區 │ 髮色突兀質地乾枯損形象，教你營造高級感拒絕「禾稈草」

 

　　3）護理 - 亮澤感與氣味

 

　　髮質的亮澤度直接決定髮型的質感！

 

關鍵！

 

　　吹髮前使用護髮油，以由上而下的方向順著毛鱗片吹乾，需定型位置如髮尾則使用冷風，能增加髮絲折射光澤。

 

　　不要以為不靠近就聞不到頭皮的氣味！（當有風吹過…）

 

關鍵！

 

　　根據季節與出油量更換洗頭水，切記濕髮睡覺，潮濕環境會滋生細菌產生異味，而且還可能會引起頭痛！去完油煙味濃的地方可使用頭髮香氛噴霧，絕不要用香水噴灑頭髮，酒精會抽乾頭髮水份直接傷害頭髮！

 

頭髮管理3大誤區 │ 髮色突兀質地乾枯損形象，教你營造高級感拒絕「禾稈草」

頭髮管理3大誤區 │ 髮色突兀質地乾枯損形象，教你營造高級感拒絕「禾稈草」

 

Tags:#頭髮護理#頭髮長度#髮色#髮質#高級感#頭髮管理#技能增值#職場#職場穿搭#頭髮
