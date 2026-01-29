2026馬年生肖運程︱肖兔桃花旺貴人得力，肖龍運勢平穩；肖蛇事業運提升注意健康；肖羊合太歲有男性貴人

世界並非只有十二類人，生肖流年的預測，只是根據不同生肖的性格、行為傾向，再結合紫微斗數星盤吉星凶曜的排列，而作出的推理式預告。今期談2026馬年肖兔、肖龍、肖蛇及肖羊生肖運程。

兔（卯）

兔仔今年有上天掉下來的紅蘿蔔，可能接到手軟！

貴人星、桃花星、享福星組團來訪，無論職場或情場，都形勢大好。可能因為兔仔溫柔善良、真摯熱誠，平日廣結善緣，造成馬年靈兔大有所獲。

「天德」喻示貴人運強勁，工作上易得上司、長輩賞識，在擬就合作方案或簽署重要合約時，可多聽取貴人的意見。「八座」與「福星」同宮，意味過往的努力在此時開花結果，帶來實質回報。「八座」有利提升地位，有晉升機會及能力肯定。

感情方面，多姿多彩，正是兔仔一生追求的。不過美好的幻像後面可能隱藏危機，因為正桃花、爛桃花同時爭妍鬥麗。「天喜」代表結婚、添丁等喜慶事；但「咸池」涉及性方面的麻煩。計劃結婚、或已經結婚的兔仔，一定要把持得住，否則會以桃花劫收場。



「絞舌」、「絞煞」等是非糾纏的凶星會令你在情路或事業青雲路上裁個大跟斗，貪玩的兔仔宜自重。

龍（辰）

人中之龍，自然氣勢非凡。

2026年，屬龍的朋友需要展現靈活度和適應力，運勢沒有大起大落，不過龍族要付出更多努力去爭取機會，有時甚至感到未能一展才華和受到制肘。

今年不要老想著飛龍在天，最好專注於眼前可把握的目標，通過持續學習與skill set的提升，儲存彈藥，以便捕捉時機。「天解」會幫助龍族解決困難，可以抗衡「天狗」、「月煞」、「寡宿」、「吊客」等帶來的情緒低氣壓。

蛇（巳）

屬蛇的朋友，機智過人、善於謀略，有時深藏不露，偶爾閃亮登場。

本年靈動的蛇可以穩中求升，智慧與冷靜是你的優勢，馬年可以利用蛇（巳）馬（午）半合火局的扇風點火，促成一些可能等待已久的成果，今年積極中要保持耐性，有「驀越」、「亡神」、「的煞」等阻頭阻勢，不要擔心，只要深耕現在的領域，避免大規模的擴張和冒險，「祿勲」這強力官祿之星，會令你工作上的運勢悄悄爬升，請沉著佈局、遠離是非、你總能以智取勝。但小心壓力影響身體，要善待自己。

羊（未）

羊和蛇（已）、馬（午）形成「已午未」的無敵火局，今年也特別火，可以坐享這和諧順暢的吉局紅利，再加上「太陽」星照住，這是官祿星、也是貴人星（尤其是男性貴人），今年羊咩會放棄以往的羊群狀態，改而佔據C位，亮麗出眾，人也活潑起來，更具吸引力。「天空」星令你更有想像力，在事業上可發揮創意。

溫和忠誠的你，今年順風順水喔。

下期談猴、雞、狗、豬在馬年的前景。