德國寶1折開倉︱銅鑼灣旗艦店每日快閃價︰光波爐、移動浴室寶$299＋易潔鑊套裝、旅行熱水壺$199

又有家電廚具大減價，各位入廚愛好者唔好走寶！德國寶全新灣仔駱克道旗艦店及樂富廣場陳列中心，分別預計於今年3月下旬及6月上旬隆重開幕，為慶祝品牌喬遷擴充，德國寶銅鑼灣旗艦店全場傢俬電器1折起瘋狂勁減，每日更有超抵快閃搶限量產品破底價發售，即睇有咩筍貨！

2026年1月27 至 2月8日德國寶銅鑼灣旗艦店 全場傢俬電器1折起！指定日子推出每日限量產品，多款熱賣產品（陳列品）破底價只售$199起 ，原價$2,320的自家製雪糕機只售$199；全年都啱用的超級全能飯煲（原價$1,880）及光波萬能煮食鍋（原價$1,480）只售$299！每日數量有限，記得早上午10時到德國寶銅鑼灣旗艦店搶貨，先到先得，售完即止！

大家可能擔心家電保養，德國寶指所有新機之保養期為1年，陳列產品之保養期為6個月，示範機不設保養，數量有限，售完即止。

除了指定日子快閃貨，現場亦有精選減價產品，包括摺疊高速電蒸鍋(JET-920) （限10件）、迷你韓式光波燒烤爐(KQB-29E) （限10件）、3D旋轉光速氣炸鍋(CKF-215) （限10件）、膠囊咖啡機(CMC-101) （限5件）、多功能電熱牛扒機(ESG-1706) （限10件）、UVC移動浴室寶(HTW-115U) （限10件）等。

德國寶銅鑼灣旗艦店全場傢俬電器１折起！

日期：2026年1月27 至 2月8日

時間：星期一至日10am -9pm

地點：德國寶銅鑼灣旗艦店（銅鑼灣京士頓街9號Fashion Walk地下及1樓G舖）

WhatsApp查詢： 6530 5963