古天樂曬母親生日合照，自爆見父母開心會微笑，孝順仔堅持同住
娛樂新聞

古天樂曬母親生日合照，自爆見父母開心會微笑，孝順仔堅持同住

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　古天樂在娛樂圈中出名是孝順仔，工作再忙也會跟父母去旅行，而且堅持到今時今日仍然一家同住。近日古媽媽生日，古天樂貼出一家三口合照，平時往往木口木面沒表情的他，自爆見到父母便開心，會忍不住露出微笑。

 

Read more ：《尋秦記》熱潮｜傳劇集版大年初一晚重播，黃百鳴湊熱鬧翻唱《天命最高》

 

　　古天樂已是電影公司老闆，每日工作忙碌，近日更忙於宣傳電影《尋秦記》，他甚至在個人社交平台不時跟網民互動，花了不少心思拉近與網民距離。可是經常在公眾活動見到他時，仍是木無表情，漸漸更成為他的個人特色。

 

古天樂曬母親生日合照，自爆見父母開心會微笑，圈中孝順仔堅持與父母同住-

 

　　當大家都見慣古天樂的冷酷表情，當他分享為母親慶祝生日一家三口合照時，古天樂站在父母中間竟然罕有地面露微笑，他在社交平台分享照片時，自己也主動提及並寫道，「本來想保持傳統木口木面影張相，但有時見到佢哋就係會忍唔住微微嘴笑！ 」

 

古天樂曬母親生日合照，自爆見父母開心會微笑，圈中孝順仔堅持與父母同住-

 

　　古天樂在圈中出名重情重義，特別尊重前輩演員並會每年跟他們聚會。同時古天樂也是一位孝順仔，每年父母生日都會一家人慶祝，有時古媽媽舉行朋友飯局，現場多數都是長者，但古天樂也會刻意抽空出席，而且乖巧地跟眾位長者合照帶給大家歡樂，所以經常也會見他的一堆「長輩圖」流出。

 

古天樂曬母親生日合照，自爆見父母開心會微笑，圈中孝順仔堅持與父母同住-

 

　　古天樂的孝順性格，完全受父親影響，他曾在自傳中提到曾經做演員的爸爸古振光是好男人，不煙不酒，顧家及愛錫妻兒，努力工作養家，有假期的時候便帶家人旅行。在溫暖家庭下長大的古天樂深受影響，所以到今時今日仍然堅持與父母同住，以往更一直由母親叫醒出門工作。

 

古天樂曬母親生日合照，自爆見父母開心會微笑，圈中孝順仔堅持與父母同住-

 

　　古天樂珍惜與家人相處時間，有空便跟父母去旅行，他曾經跟父母去芬蘭睇北極光，原來這是他的童年夢想，覺得聖誕老人村及看極光適合老人家一起遊覽，所以有能力的時候便實現這個夢想。當年拍劇集《創世紀》時，古爸爸中風入院，身在台灣的古天樂立即飛回香港探望。當他跟家人聊天時知道父母想去日本旅行，所以待古爸爸康復後，古天樂便時常抽空陪伴旅行，一享家庭樂。

 

　　古爸爸古振光年輕時曾經是粵語片演員，藝名「高峰」，與吳君如父親夏春秋、張英材等人合作過，不過並沒有走紅，後來轉行經營時裝店。古天樂在第十二屆亞洲電影大獎奪得最佳男主角時，他曾表示獎項是給爸爸最好的生日禮物，自己在娛樂圈中有成績令父親倍感安慰。

 

Tags:#古天樂#尋秦記#影視娛樂#娛樂新聞#電影推介
巴士安全帶新例正式實施
371
|
6

你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？

非常大
41%
有一定幫助
12%
幫助不大
19%
幾乎無幫助
28%
無意見
0%
投票期：2026-01-26 ~ 2026-02-26
