對英國首相訪華，中英預期不同

英國首相施紀賢今天（27日）啟程前往中國，計劃在3天內訪問北京和上海。這位2024年7月上台的工黨領導人曾多次表示，希望在任內「重啟」中英關係，其核心目標是擴大英國產品的對華出口，為英國帶來更多就業機會，促進英國經濟多元化。在特朗普向傳統盟友無理徵收關稅之後，西方各國經濟都受到很大衝擊，因此避免過度依賴美國市場已成為西方很多國家領導人的共識，加拿大總理卡尼日前對中國的訪問便是一個例證。

為促進這次訪問取得倫敦希望得到的成果，施紀賢在一周前批准了中國駐英國使館新館舍的規劃審批，從而消除了這個多年來阻礙雙邊關係改善的重要障礙。自2018年保守黨領導人文翠珊(Theresa May)以英國首相身份正式訪問中國後，8年來英國出現了多次政府更替，保守黨幾位首相的決策和言論給中英關係帶來極大傷害，尤其是幾年前英國政府針對香港動亂和香港落實《香港國安法》所做的行動，直接導致高層交往中斷。因此，施紀賢希望他的訪華之旅成為改善中英關係的轉折點，唐寧街10號也為這次訪問高調造勢。

施紀賢的中國之行，核心目標是擴大英國產品的對華出口。(AP)

英方高調造勢，中方淡定應對

據英國媒體報道，除英國財政大臣李韻晴(Rachel Reeves)、商業與貿易大臣凱爾(Peter Kyle)等高級官員外，隨同施紀賢訪華的還有一批英國汽車、製藥等行業的大公司領導人。英方希望中方能對這些具有一定品牌優勢的英國企業進一步開放市場，從而減少這些企業因美國關稅打壓而遭受的損失。同時，由於特朗普政府改變以往的政策，退出世衛組織，不再支持環保減排，反而提倡加大使用化石能源，英國和歐盟在上述領域與美國的立場出現嚴重對立，要堅持自己的立場並照顧本國的相關利益，她們需要中國協助和支持。因此，英國官方透過媒體在這方面造勢，希望中國能與英國在相關領域擴大合作，更期待吸引中國企業前往英國投資。

但中國官方並未對施紀賢訪華提出較高期盼，媒體的報道內容也不如英國多，直至昨天（26日）中國外交部發言人仍未確認施紀賢即將訪華。在昨天的例行記者會上，當被問到能否確認施紀賢即將訪華時，外交部發言人郭嘉昆表示：「關於你提到的具體訪問，我們會適時發布消息。」他又強調：「當前國際形勢動盪不安，中國和英國作為安理會常任理事國，加強交往合作，符合兩國和世界利益。」

其實，大家都明白「當前國際形勢動盪不安」指的是甚麼。加拿大總理卡尼在中國與習近平主席達成共識，雙方採取具體措施增加雙邊貿易，並探討進一步深化各方面合作的機會。這對中加兩國和全世界都傳遞出一個正能量訊號，是一個多邊利好的消息，但特朗普卻大為光火，聲稱如果加拿大與中國達成貿易協定，就要對加拿大徵收100%關稅，等於變相禁止加拿大產品銷往美國。特朗普干預他國之間的正常貿易已經到了非理性程度，這不得不令其他國家三思而行。因此，中國雖然已經做好了迎接施紀賢的各方面準備（按照國際慣例，這種高規格接待工作早就逐級布置落實，對方的先遣隊也都實地考察完畢），但中方可能很難確認英方是否會有臨時改變（英國媒體報道稱，施紀賢上任以來，推出了政策之後又收回已經有16次之多，涉及稅收、醫保、移民等多個領域），所以謹慎為上，為自己留有更多餘地。

加拿大總理卡尼與習近平主席達成共識，雙方採取具體措施增加雙邊貿易。(AP)

美國壓力日增，英國自主乏力

說到英國政府守不住底線，經常因美國的壓力而改變政策，這已經是歐洲很多國家普遍存在的問題，最近的例子就是格陵蘭主權角力的過程。英國聯合歐盟內部軍力較強的德國、法國等北約成員，試圖製造出同仇敵愾、不惜一戰的姿態，但卻被特朗普加徵關稅的威脅搞得陣腳大亂，疲於應付。前面提到的批准中國駐英國使館開工一事也受到過美國的阻礙，顯示出英國在涉及主權的原則問題上都沒有自主權，這樣的國家在國際上能贏得誰的信賴？中國外交部發言人提到中英兩國同為安理會常任理事國，既是給英國面子，也是在提醒英國：你也是有否決權的大國，為何甘做美國的馬仔？

其實，英國政府對美國的威脅毫無招架之力，原因正是英國與美國的深度綁定。英國政府最近還做了一件讓特朗普不滿的事，在被特朗普大罵「愚蠢至極」之後，施紀賢和英國政府不敢對美國說不，只能改弦更張，此事涉及殖民地歷史和反殖民化。

印度洋島國毛里求斯200多年前是法國殖民地，英國在1810年拿破崙戰爭中佔領了該島，法國在1814年《維也納條約》中將該地讓給英國，從此英國開始對該地實施殖民統治，長達150多年。1968年3月12日毛里求斯獲得獨立，成為英聯邦成員，當時被迫同意其附屬的查哥斯群島(Chagos Archipelago)保留英國海外屬土地位。英國和美國隨後驅逐了查哥斯群島中迪戈加西亞島(Diego Garcia)上的原住民，在島上設立了大型軍事基地。美國利用迪戈加西亞島的軍事基地，發動和參與過針對非洲及中東地區的多次軍事打擊。

2009年，英國政府決定在查哥斯群島建立海洋保護區，毛里求斯對此表示強烈不滿，並於2010年底向國際海洋法庭提起訴訟。國際海洋法庭後來裁定，英國必須盡快將查哥斯群島交還給毛里求斯。2019年5⽉22⽇，聯合國大會以116票對 6票的壓倒性票數通過決議，要求英國在6個月內將查哥斯群島交還給毛里求斯。為履行聯大決議，英國和毛里求斯經過長期談判，達成了最終解決方案。2024年10月，英國宣布放棄對查哥斯群島的主權，將該群島交給毛里求斯，但英國將租借迪戈加西亞島99年，並可在租約期滿後續租40年，以便讓美軍繼續使用該島的基地。這等於是美國透過英國的協助，繼續租用迪戈加西亞島，從而確保美軍向中東和非洲投射軍事力量的能力。

美國利用迪戈加西亞島的軍事基地，發動過多次針對非洲及中東地區的軍事行動。(Shutterstock)

英國政府計劃今年把與毛里求斯達成的協議提交給英國議會審議，待議會通過後，便向毛里求斯移交查哥斯群島的主權。美國國務卿魯比奧去年5月參加了聯合國安理會的相關會議，對兩國的協議表示贊同。美國國務院的網址上至今仍有當時的新聞稿，稱「經過跨部門的審視，特朗普政府認定這一協議能確保美英兩國在迪戈加西亞島長期、穩定、有效地運作聯合軍事基地設施」。

這是幾個月前美國政府的官方立場，也是施紀賢政府日前將該協議提交英國議會審議的基礎。但在搶奪格陵蘭遭到全世界反對之後，特朗普對上述協議的立場轉變了，他在社交媒體上表示，英國政府要放棄查哥斯群島主權的做法是「愚蠢至極(an act of GREAT STUPIDITY)」，他並就此引申，稱這是一長串事件中的一個，更加說明為了國家安全，必須拿下格陵蘭。

施紀賢對特朗普既不敢硬頂，也不敢陽奉陰違，只得暫時從上議院辯論中撤回該議案，未來能否恢復辯論以及何時恢復，尚無下文。

弱勢領袖無為，「重啟」恐難落實

在國際事務中處於此等弱勢，連與前殖民地簽訂的雙邊協議都因第三國的干擾而不能落實，英國的沒落似乎見不到底，這也是施紀賢政府勉強執政的真實寫照。在國內政策上，施紀賢也面臨挑戰，黨內左派勢力對他封堵大曼徹斯特市市長伯楠(Andy Burnham)重返議會的做法強烈不滿，指摘施紀賢利用工黨的黨內程序封殺伯楠，避免這位目前人氣最高的工黨政客未來有機會發起黨內「逼宮」，令他失去首相職位。這是英國近日最大的政治新聞，霸佔了大部分報紙的頭版。

施紀賢封堵大曼徹斯特市市長伯楠重返議會的做法，惹來工黨左派勢力強烈不滿；圖為兩人2024年在工黨大會中碰面。(AP)

在內外夾擊之下，施紀賢的執政能力比上任之初大打折扣，他希望達成的「重啟中英關係」恐怕難以實現，即使達成某些雙邊協議，日後能否落實也無法確定。英國若能避免在美國壓力下向中國產品施加無端限制，維持兩國正常貿易，就已經算是成功了。在吸引投資方面，英國缺乏對外來投資的必要保障，常用所謂的國家安全做理由，讓正式簽署的協議無法落實（例如中國投資參與核電廠建設項目），導致幾百億美元的投資項目白費心血。脫歐後的英國比以前更弱，在經濟上、軍事上、國際影響力上徒有虛名，行動上只能看特朗普的臉色。相信北京對此洞若觀火，所以對施紀賢此次訪華的態度保持淡定、禮貌，外界更沒必要對他的高調宣傳有太大期望。