馬年九宮飛星懶人包︱化解南方五黃煞、西北方病符位＋家居佈置攻略＋開工吉日貼士

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。馬年將至，大家很關心的流年九宮飛星和家居佈置的關係，如何催旺財位、文昌位以及化解南方五黃煞、西北方病符位等。今集蔣博士為大家提供懶人包一一講解如何催吉避凶，丙午馬年，馬的方位就是南方，南方遇正五黃煞怎麼辦？博士說，南方宜以靜為主，掛五層金屬風鈴有助化解，同時附近忌放紅色物件。

想小朋友考試讀書好，必要留意中宮及東北方的文昌位，擺放水種竹的數量。蔣博士又提醒大家今年流行病痛特別多，要保持身體健康，多些運動及遠離染病的地方，西北方二黑病符位點部署？至於流年最大吉大利方位，應擺放何物可招財招旺？何時更新九宮飛星擺位？遇上咩情況宜暫時搬離居所避開土煞？

• 南方︰以靜為主，掛五層金屬風鈴，忌放紅色物件

• 中宮︰四枝水種竹利考試，可考慮中宮走廊左右旁邊擺放書桌，有助讀書學業

• 東北方︰流年文昌位，宜擺放紅地毯，書桌前面插一枝水種竹利讀書考試

• 西北方︰二黑病符位，掛兩包中藥，地上擺黃色地毯，地毯底放兩個銅錢或者銀幣，中藥如廿四味或清補涼等皆可

• 西方︰擺放紅色地毯，及一盤泥種的植物，盆栽宜泥多盤大，植物不用枝葉過茂盛。

• 西南︰宜靜不宜旺，擺放黃色地毯及兩個銀幣，如家門口開正西南位，可多掛一個五層風鈴，減少對家裏的男主人健康不利

• 東南方︰最大吉大利方位，可以擺八棵紅花/紫花催旺，再添加動水裝置有助招財招旺

• 東方︰吉利方位，可以擺放紅色植物

• 北方︰三煞位，適宜擺三盆土種植物

除此之外，打工仔最關心開工吉日，新一年開個好頭，但蔣博士直言今年初四為閉日，宜閉門不出，打工仔唔使愁因為蔣博士已為大家出謀獻計。

• 開工吉日首選︰2 月25日初九11:30am

• 開工吉日次選2 月19日初三 9am-11am、1pm-3pm

＊玄學非精密科學，內容只供參考。