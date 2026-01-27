歡迎回來

Kyra Lounge香港機場第二間高端貴賓室正式開幕！Priority Pass會員及LoungeKey持卡人可直接進場
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊
旅遊世界

Kyra Lounge香港機場第二間高端貴賓室正式開幕！Priority Pass會員及LoungeKey持卡人可直接進場

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:Kyra Lounge

　　高端貴賓室Kyra Lounge的第二間貴賓室，剛剛於香港國際機場開業。全新貴賓室鄰近40號登機口，佔地1,200平方米 ，可容納230位貴賓，提供多樣化的餐飲選擇、舒適休憩空間及工作區域。Priority Pass會員及LoungeKey的持卡人可直接進入貴賓室，其他客人亦可以付費walk-in進場。

 

Kyra Lounge香港機場第二間高端貴賓室正式開幕！Priority Pass會員及LoungeKey持卡人可直接進場

 

　　由Airport Dimensions、SSP及Travel Food Services Limited（TFS）共同合作經營的高端貴賓室品牌Kyra，於2024年夏季在香港國際機場開設首間Kyra Lounge，為了應付旅客對高端機場款待服務的需求日益增長，於1月初在香港國際機場開設第二間貴賓室，進一步拓展亞太業務版圖。

 

Kyra Lounge香港機場第二間高端貴賓室正式開幕！Priority Pass會員及LoungeKey持卡人可直接進場

Kyra Lounge香港機場第二間高端貴賓室正式開幕！Priority Pass會員及LoungeKey持卡人可直接進場

 

　　優質的餐飲服務是Kyra Lounge體驗的精髓所在，餐單巧妙融合了獨具特色的香港風味和備受喜愛的國際經典佳餚，並搭配精心調製的獨家特調雞尾酒及無酒精雞尾酒，進一步彰顯品牌自首間貴賓室開幕以來所堅持的理念──打造在地化的款待體驗。

 

Kyra Lounge香港機場第二間高端貴賓室正式開幕！Priority Pass會員及LoungeKey持卡人可直接進場

 

　　貴賓室的環境設計秉承Kyra的核心品牌理念，靈感汲取自24小時晝夜循環的光影流轉、能量起伏與情緒脈動。每個空間皆經過精心設計，營造不同氛圍。無論時區或行程安排各有不同，旅客都能在此自在休憩、恢復精力或專注工作。透過光線、色彩與材質的巧妙運用，Kyra打造出一種便捷高效的空間，喚醒旅客的身心活力，塑造他們在旅途中的舒適體驗。

 

　　香港國際機場的首間Kyra Lounge已獲高度認可，榮膺2025 年 Priority Pass Excellence Award的「亞太區年度最佳貴賓室」獎項，並在世界旅遊大獎中獲評為「2025 年亞洲領先機場貴賓室」，此殊榮彰顯出Kyra Lounge在香港本地及更廣泛市場均存在強勁需求。

 

Kyra Lounge香港機場第二間高端貴賓室正式開幕！Priority Pass會員及LoungeKey持卡人可直接進場

 

　　全新的Kyra Lounge開放給香港國際機場的所有旅客，搭乘任何航空公司或機票艙，都可入場。全球領先的機場貴賓室與旅行體驗計劃Priority Pass會員，以及LoungeKey的持卡人，可以直接進場；其他旅客亦可現場付費使用（視座位情況而定），收費為每位HK$600（3小時），2歲以下兒童免費。

 

Kyra Lounge香港機場第二間高端貴賓室正式開幕！Priority Pass會員及LoungeKey持卡人可直接進場

 

Tags:#旅遊休閒#機場貴賓室#Kyra Lounge#香港國際機場#Priority Pass#LoungeKey
聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場
聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場

