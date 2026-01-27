歡迎回來

高鐵優惠︱西九龍↔福田車票買一送一每程$37.5＋褔田/廣州南車票減$20
Jetso
玩樂旅遊熱話
著數優惠
大灣區旅遊

高鐵優惠︱西九龍↔福田車票買一送一每程$37.5＋褔田/廣州南車票減$20

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:港鐵

　　搭高鐵買一送一咁著數？冇錯，高鐵累計客量突破一億人次，最近更是開通以來最大規模的服務提升，直達站點增至110個！為爲慶祝這個新里程，高鐵聯同14間指定旅行社推出「高鐵站點破百雙重限時賞」，大派「買一送一」及「即減$20」車票優惠，準備北上快閃或春節復活節等長假期出行都有優惠。 

 

高鐵優惠︱西九龍↔福田車票買一送一每程$37.5＋褔田/廣州南車票減$20

 

Read More

高鐵北上︱新增南京、無錫、合肥等16個直達站＋汕頭、廣州南列車加密班次＋上海虹橋臥鋪列車每日開出

 

高鐵優惠︱西九龍↔福田車票買一送一每程$37.5＋褔田/廣州南車票減$20

 

　　為慶祝高鐵直達站點增至110個，高鐵聯同14間指定旅行社於1月27日起推出「慶祝站點破百雙重限時賞」，包括買一送一及$20車票折扣，優惠於各指定旅行社平台及門巿分店發售。優惠車票數量有限，名額及使用條款因應各平台而有所不同，請密切留意各旅行社最新優惠資訊。

 

優惠發放日期：2026年1月27日起（數量有限，送完即止）

優惠使用期：2026年1月27日至4月30日

詳情 https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/HSR_110_Stations.html

 

禮遇一：香港西九龍↔福田車票買一送一

 

　　由香港西九龍站坐高鐵最快 14 分鐘直達福田站，即日起於指定旅行社HopeGoo、Klook、Trip.com、永安旅遊網上平台狂搶「買一送一」優惠，憑各平台發出的優惠碼，購買往來香港西九龍至褔田的高鐵車票（成人二等艙單程票），可享買一送一優惠，每張單程車票最平可低至港幣$37.5！以永安旅遊網上平台為例，單一訂單可以訂8張票，仲可以無限次使用推廣碼，好抵玩。
參與旅行社：HopeGoo、Klook、Trip.com、永安旅遊

 

高鐵優惠︱西九龍↔福田車票買一送一每程$37.5＋褔田/廣州南車票減$20

永安旅遊網上平台狂搶「買一送一」優惠

 

禮遇二：香港西九龍↔福田／廣州南車票減$20

 

　　於優惠使用期內，到指定旅行社分店或憑各平台發出的優惠碼，購買往來香港西九龍至褔田或廣州南的車票，可享$20折扣優惠。

 

高鐵優惠︱西九龍↔福田車票買一送一每程$37.5＋褔田/廣州南車票減$20

 

　　參與旅遊社：大航假期、珠江旅遊、東瀛遊、香港中國旅行社、旅行世界、HopeGoo、捷成旅遊、Klook、美麗華旅遊、歐美旅行社、專業旅運、Trip.com、西敏旅行社、永安旅遊。

 

　　除此之外，內地旅客享專屬禮遇，凡於携程旅行網（CTrip）購買福田站或廣州南站往來香港西九龍站的高鐵車票，可享每張立減人民幣20元優惠。 

 

高鐵優惠︱西九龍↔福田車票買一送一每程$37.5＋褔田/廣州南車票減$20

高鐵優惠︱西九龍↔福田車票買一送一每程$37.5＋褔田/廣州南車票減$20

 

高鐵直達站點增至110個

 

　　1月26日起高鐵將新增16個直達站點，包括華東重點城市南京、無錫、合肥，短線遊城市如清遠站、泉州東站、惠東站、陸豐東站及潮南站等等，服務調整後高鐵西九龍站直達站點將增加至110個。另外，港人以後北上汕頭搵食更方便，高鐵將增加往來香港西九龍站與汕頭站的列車班次，而往來廣州南站等的班次亦會加密。上海虹橋臥鋪列車的服務增至每日開出！

 

　　服務提升後，高鐵每日提供106對長短途及臥鋪列車班次，星期五、日及一分別有107對，而星期六更增至109對，為旅客提供更多靈活的出行選擇。

 

高鐵優惠︱西九龍↔福田車票買一送一每程$37.5＋褔田/廣州南車票減$20

 

　　 1月26 日起新增16個高鐵直達站點：

 

　　無錫東站、南京南站、合肥南站、汨羅東站、泉州東站、惠東站、惠州南站、福州南站、泉州南站、清遠站、汕頭南站、惠來站、陸豐東站、潮南站、陸豐南站、興寧南站

 

高鐵優惠︱西九龍↔福田車票買一送一每程$37.5＋褔田/廣州南車票減$20

 

　　大受歡迎的上海虹橋臥鋪服務，目前每周提供四對列車服務，分別為逢星期五、六、日及一開出。高鐵由1月26日(星期一)起，會提升服務至每日均有列車開出，讓前往上海的旅客選擇出行日子更有彈性，無論周末或平日出發，均能善用臥鋪列車「夕發朝至」的優點，一覺醒來即可抵達目的地。

 

　　乘客可參考於1月26起生效的列車時間表及車費表並預購車票。

 

• 列車時間表: https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/ticket/timetable.html

• 車費表: https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/ticket/fare.htm

https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/Zhanjiangxi_Routes.html

 

Tags:#大灣區旅遊#高鐵#玩樂旅遊熱話#玩樂旅遊#香港西九龍站#大灣區#著數優惠#Hot Deals#Jetso
巴士安全帶新例正式實施
709
|
6

你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？

非常大
25%
有一定幫助
14%
幫助不大
21%
幾乎無幫助
40%
無意見
0%
投票期：2026-01-26 ~ 2026-02-26
