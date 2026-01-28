人仔升值對AH股影響

本欄昨天（27日）謂今天（28日）會談人仔升值對AH股影響。如無突發事件，明天（29日）談取消出口退稅對鋰電池業的影響。

2025年，人民幣（相對美元）升值超4%。宏觀視角，2026年，在貿易順差可能進一步擴大，跨境資本有望回流中國資產等因素的驅動下，人民幣或延續升值趨勢。人民幣升值期間，AH權益通常表現較好，港股敏感性更高。

華泰證券策略研究，人民幣升值可能通過四條傳導路徑影響AH權益資產（圖一）。

第一，人民幣實際有效匯率在2022年4月至2025年6月累計回調近20%，2025年下半年回升約3%，仍具有較強競爭力。第二，近年來，隨著中國企業產品競爭力的不斷增強，中國貿易順差的絕對值和全球佔比持續上升，支持人民幣升值。第三，中國企業和金融機構長期偏好超配海外資產，隨著人民幣升值，有望向標配回歸，帶來跨境資本的回流，與人民幣升值形成正循環。第四，若中美經貿政策的進一步緩和或內地財政進一步發力擴內需，則人民幣升值潛力更大。

人民幣升值與AH市場整體的表現顯著正相關，港股的敏感性較A股更高。同樣是強出口競爭力的經濟體，中國權益資產表現與本幣升值顯著正相關。

相對基本面效應：人民幣趨勢性升值，往往反映並伴隨著中國相對基本面周期上行與權益風險偏好改善。兩類行業受益：1. 驅動相對基本面周期上行的行業，如地產鏈、先進製造等；2. 高β行業，如非銀等。

負債效應：人民幣趨勢性升值對應美元有息債務的減壓，同時產生匯兌收益，增厚當期盈利，美元總借款佔淨資產比重高、匯兌收益佔營業收入比重高的行業更受益，如摩托車、種植業、汽車零件、工程機械、光伏設備等。

成本效應：人民幣升值，購買力增強，進口原材料和部件的本幣成本下降，對外依存度較高的行業毛利率改善，如電子化學品、種業、冶鋼原料等。

配置效應：人民幣升值有望推高海外資金對於中國權益資產的關注度和風險偏好，外資淨流入中國資產的規模與美元兌人民幣匯率顯著正相關。

對於港股，外資淨流入效應更強的同時，也將額外面臨南向淨流出的考驗。對應行業上，外資強偏好的白色家電、電池、工程機械、電網設備、飲料乳品受益。同時，對於港股，南向資金強偏好的煤炭、石油石化和醫藥，可能面臨壓力。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）