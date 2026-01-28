「金」時不同往日，點都要買嚿金看門口？

姊妹們，我相信，無論妳有沒有投資，都可能知道，近期最熱門的財經話題，必然是「金」。無他，踏入2026年，金價節節上升，由去年底的每盎司大約4370美元，升至昨日的5165美元，升幅高達一成八，遠勝一眾金融產品。

嗯，不對，比黃金升得更勁的還有白銀！

不說不知，去年金價大約升了六成四，但銀價的升幅更驚人，全年升了1.45倍！而踏入2026年的首個月，金價升了大約一成四，但銀價已經升了近六成。即是說，過去兩年，銀價跑贏金價呢！

只不過，投資黃金已經不算普及，更何況白銀？因此，即使銀價升得更厲害，我還是把重點放在黃金身上。

去年金價約升了六成四，踏入2026年首個月，金價再升約一成四。(Shutterstock)

今日標題的首句是「金」時不同往日。我記得，十多年前我在《晴報》的專欄用過這個標題，但當時的所謂「不同往日」，是指金價跌穿每盎司1400美元水平，12年的牛市可能告終，因此，這個往日是指好的往日。

但隨著這一兩年金價大升，我這個「不同往日」，所指的就是差的往日。再配合標題的下一句，「點都要買嚿金看門口」，意思更加清晰，就是金價升勢持續，無論如何都應該買些金，才不致錯過它的升幅。

不過，我必須說明，作為投資對象，我對黃金一向不是太推崇，其中一個原因是揸金沒有利息，反而要付息（如果持有大量實金，存倉是要付倉租的），加上黃金的消耗有限，只要金價大升，就會引發金商積極開採黃金，在供應增加的前提下，最終只會令金價回落。

黃金最坎坷的日子，年紀較長的姊妹可能聽過，有所謂的「十年黃金變爛銅」。但時移世易，這個說法或許過時了，因為「金時金日」，大家都在說去美元化，各大中央銀行都打正旗號，加大了黃金的儲備，促使金價在低位大幅反彈。

但我對黃金的投資態度，始終是比較保守的。我不排除，黃金確實是一種避險工具，但黃金的需求不是建基於實際用途，例如工業用，這樣的話，萬一口味改變，對黃金的需求就會大降，如此這般的話，金價未必可以長升長有呢！

當然，這些說話在「金時金日」，聽起來是不順耳的，就正如我的姊妹Linda，早前我和她High Tea，她就很想投資黃金，還問我有甚麼投資黃金的方法。有關的對談，下次再和姊妹們分享。

