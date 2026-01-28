梁葆貞消瘦體重下跌，曾兩度跌倒撞傷後腦送院

昔日粵劇界名人梁醒波女兒梁葆貞，演出TVB處境劇《香港81》「順嫂」一角而廣為香港觀眾認識。1995年退出幕前移居加拿大享清福，每年也會「避寒」回港順便跟朋友聚會，最愛麻雀耍樂。近日加拿大已進入嚴冬，她再度回港卻被發現比以前消瘦，網民也揣測她的健康。 原來，兩年前她曾跌倒撞傷後腦送院，幸好無大礙。

活躍於80年代的藝人梁葆貞，以往在TVB拍劇，當中以《香港81》「順嫂」一角最令觀眾難忘。逾30年前已經退休，1995年定居加拿大，育有一仔一女，並為她各添了兩名孫仔女，早前更因有曾孫而榮升太嫲，生活幸福美滿。

享清福弄孫為樂的梁葆貞，每年也會「避寒」回港相約昔日圈中好友聚會，日前她相約一班好友出席慈善首映，被發現身形比以前略為消瘦，被誤會身體健康欠佳。梁葆貞透露自己身體並沒有異樣，只是隨著年齡增長，體重持續下跌，但最緊要「行得、走得、食得、瞓得」，笑言每次回港吃很多美食。梁葆貞還自爆在2023年，曾經兩度不慎跌倒撞傷後腦入院，幸好並無大礙。見她每次回港都精神奕奕、中氣十足，仍然頭腦清晰與朋友打麻雀。

梁葆貞是星二代，17歲時開始在內地發展，20歲成為花旦，在順德劇團演了逾10年粵劇。後來一家四口來港生活，由於丈夫是內地醫生在港未能獲取執業牌，曾一度要她孭起一家生活擔子。當時她在婚紗公司工作，陪新娘試婚紗，因為工作表現出色收入不錯。後來梁葆貞加入TVB並在《香港81》演出「順嫂」一角被賞識，由《香港81》做到《香港86》。去年獲演藝人協會頒發「傑出演藝大獎」，從古天樂手上領取獎座。