18
二月
紅磡香港體育館｜JACE 陳凱詠 紅磡香港體育館｜JACE 陳凱詠
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜JACE 陳凱詠 "JACE WORLD" 紅館演唱會 2026
推介度：
18/02/2026 - 19/02/2026
29
一月
灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸福美滿 灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸福美滿
大型盛事 節慶活動
灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸...
推介度：
29/01/2026 - 15/03/2026
梁葆貞消瘦體重下跌，曾兩度跌倒撞傷後腦送院
娛樂新聞

梁葆貞消瘦體重下跌，曾兩度跌倒撞傷後腦送院

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　昔日粵劇界名人梁醒波女兒梁葆貞，演出TVB處境劇《香港81》「順嫂」一角而廣為香港觀眾認識。1995年退出幕前移居加拿大享清福，每年也會「避寒」回港順便跟朋友聚會，最愛麻雀耍樂。近日加拿大已進入嚴冬，她再度回港卻被發現比以前消瘦，網民也揣測她的健康。 原來，兩年前她曾跌倒撞傷後腦送院，幸好無大礙。

 

Read more：《香港81》順嫂獲頒「傑出演藝大獎」 88歲香港、加拿大兩邊飛生活 有3高問題靠打麻雀養生？

 

　　活躍於80年代的藝人梁葆貞，以往在TVB拍劇，當中以《香港81》「順嫂」一角最令觀眾難忘。逾30年前已經退休，1995年定居加拿大，育有一仔一女，並為她各添了兩名孫仔女，早前更因有曾孫而榮升太嫲，生活幸福美滿。

 

梁葆貞消瘦體重持續下跌，2023年曾兩度跌倒撞傷後腦送院

梁葆貞消瘦體重持續下跌，2023年曾兩度跌倒撞傷後腦送院

 

　　享清福弄孫為樂的梁葆貞，每年也會「避寒」回港相約昔日圈中好友聚會，日前她相約一班好友出席慈善首映，被發現身形比以前略為消瘦，被誤會身體健康欠佳。梁葆貞透露自己身體並沒有異樣，只是隨著年齡增長，體重持續下跌，但最緊要「行得、走得、食得、瞓得」，笑言每次回港吃很多美食。梁葆貞還自爆在2023年，曾經兩度不慎跌倒撞傷後腦入院，幸好並無大礙。見她每次回港都精神奕奕、中氣十足，仍然頭腦清晰與朋友打麻雀。

 

梁葆貞消瘦體重持續下跌，2023年曾兩度跌倒撞傷後腦送院

梁葆貞消瘦體重持續下跌，2023年曾兩度跌倒撞傷後腦送院

 

　　梁葆貞是星二代，17歲時開始在內地發展，20歲成為花旦，在順德劇團演了逾10年粵劇。後來一家四口來港生活，由於丈夫是內地醫生在港未能獲取執業牌，曾一度要她孭起一家生活擔子。當時她在婚紗公司工作，陪新娘試婚紗，因為工作表現出色收入不錯。後來梁葆貞加入TVB並在《香港81》演出「順嫂」一角被賞識，由《香港81》做到《香港86》。去年獲演藝人協會頒發「傑出演藝大獎」，從古天樂手上領取獎座。

 

梁葆貞消瘦體重持續下跌，2023年曾兩度跌倒撞傷後腦送院

梁葆貞消瘦體重持續下跌，2023年曾兩度跌倒撞傷後腦送院

 

Tags:#梁葆貞#加拿大#影視娛樂#娛樂新聞#保養#香港81#順嫂
最新
人氣
