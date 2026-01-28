歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
梁葆貞消瘦體重下跌，曾兩度跌倒撞傷後腦送院
娛樂新聞

梁葆貞消瘦體重下跌，曾兩度跌倒撞傷後腦送院

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　昔日粵劇界名人梁醒波女兒梁葆貞，演出TVB處境劇《香港81》「順嫂」一角而廣為香港觀眾認識。1995年退出幕前移居加拿大享清福，每年也會「避寒」回港順便跟朋友聚會，最愛麻雀耍樂。近日加拿大已進入嚴冬，她再度回港卻被發現比以前消瘦，網民也揣測她的健康。 原來，兩年前她曾跌倒撞傷後腦送院，幸好無大礙。

 

Read more：《香港81》順嫂獲頒「傑出演藝大獎」 88歲香港、加拿大兩邊飛生活 有3高問題靠打麻雀養生？

 

　　活躍於80年代的藝人梁葆貞，以往在TVB拍劇，當中以《香港81》「順嫂」一角最令觀眾難忘。逾30年前已經退休，1995年定居加拿大，育有一仔一女，並為她各添了兩名孫仔女，早前更因有曾孫而榮升太嫲，生活幸福美滿。

 

梁葆貞消瘦體重持續下跌，2023年曾兩度跌倒撞傷後腦送院

梁葆貞消瘦體重持續下跌，2023年曾兩度跌倒撞傷後腦送院

 

　　享清福弄孫為樂的梁葆貞，每年也會「避寒」回港相約昔日圈中好友聚會，日前她相約一班好友出席慈善首映，被發現身形比以前略為消瘦，被誤會身體健康欠佳。梁葆貞透露自己身體並沒有異樣，只是隨著年齡增長，體重持續下跌，但最緊要「行得、走得、食得、瞓得」，笑言每次回港吃很多美食。梁葆貞還自爆在2023年，曾經兩度不慎跌倒撞傷後腦入院，幸好並無大礙。見她每次回港都精神奕奕、中氣十足，仍然頭腦清晰與朋友打麻雀。

 

梁葆貞消瘦體重持續下跌，2023年曾兩度跌倒撞傷後腦送院

梁葆貞消瘦體重持續下跌，2023年曾兩度跌倒撞傷後腦送院

 

　　梁葆貞是星二代，17歲時開始在內地發展，20歲成為花旦，在順德劇團演了逾10年粵劇。後來一家四口來港生活，由於丈夫是內地醫生在港未能獲取執業牌，曾一度要她孭起一家生活擔子。當時她在婚紗公司工作，陪新娘試婚紗，因為工作表現出色收入不錯。後來梁葆貞加入TVB並在《香港81》演出「順嫂」一角被賞識，由《香港81》做到《香港86》。去年獲演藝人協會頒發「傑出演藝大獎」，從古天樂手上領取獎座。

 

梁葆貞消瘦體重持續下跌，2023年曾兩度跌倒撞傷後腦送院

梁葆貞消瘦體重持續下跌，2023年曾兩度跌倒撞傷後腦送院

 

Tags:#梁葆貞#加拿大#影視娛樂#娛樂新聞#保養#香港81#順嫂
Add a comment ...Add a comment ...
古天樂推《尋秦記》20分鐘加長版，預算票房過1億，親自經營社交平台谷人氣
更多娛樂文章
古天樂推《尋秦記》20分鐘加長版，預算票房過1億，親自經營社交平台谷人氣

投票區

巴士安全帶新例正式實施
494
|
6

你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？

非常大
33%
有一定幫助
12%
幫助不大
19%
幾乎無幫助
35%
無意見
1%
投票期：2026-01-26 ~ 2026-02-26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處