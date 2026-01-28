農曆新年好去處2026︱尖沙咀新春匯演麥當勞、Labubu花車首登場＋觀眾座席門票2.7開售

旅發局今年以「開年 開運 開心」為大年初一「國泰新春國際匯演之夜」匯演主題，近60隊花車及表演隊伍於尖沙咀出動，同場更有首次參與匯演的香港麥當勞花車令人期望，滑嘟嘟、小飛飛及漢堡神偷同大家拜年，香港品牌玩具協會花車更有Labubu、Molly 等人氣角色登場， 12個人氣IP公仔沉浸於大型浴缸內，好可愛。想近距離坐定定欣賞匯演，可留意2月7日開售 觀眾座席門票！

今年匯演有11個花車參與單位、共12輛花車登場，最令人期待是首次參與匯演的香港麥當勞，其主題花車設計靈感源自80年代沙田新城市廣場分店的經典小火車裝 置，配以麥當勞標誌性的紅、黃色為主色，車身及車尾分 別以「M 」標誌及薯條裝飾。

除此之外，新登場的香港品牌玩具協會花車有 Labubu、Molly 等人氣角色登場， 12個人氣IP公仔沉浸於大型浴缸內，當中有3隻吉祥物公仔陪伴巡遊，吹出創意泡泡。林村許願廣場花車將化身流動「發光許願樹」，重現香港獨特的林村許願文化與節慶習俗。



連續24年冠名贊助的國泰國以慶祝80週年為主題，展示兩款經典客機穿梭時光隧道；適逢馬年香港賽馬會成為獨家巡遊路線贊助機構，花車由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭，寓意馬年朝氣蓬勃、繁榮昌盛。香港迪士尼樂園度假區花車有多位迪士尼朋友聯同舞者帶來喜慶的新春街頭派對；香港海洋公園的大熊貓家族換上新春造型，與「威威與好友」等，齊齊向市民旅客拜年。



旅發局花車會以「盛事之都 環球歡聚」為主題，以「雙花車」形式展示，主車以多個 Q版盛事造型的馬仔吉祥物，副車則設計成啟德體育園主場館。

亞洲旅遊交流中心、澳門特別行政區政府旅遊局的花車分別帶來「吉祥馬」主題花車。

優質旅遊服務協會的花車以多個品牌元素，寓意零售及餐飲業在新一年百業興旺。

今年共有 16 隊來自多個國家及地區的中國內地及國際表演團隊，當中 13隊首次來港演出，陣容鼎盛。 亮點表演包括：曾亮相春晚的中國普寧富美青年英歌隊，聯同被譽為「中國小小非遺傳承人」的 6 歲英歌小女孩莊恩琪，帶來國家級非物質遺產「中華戰舞」。





法國夢幻之馬（FierS à Cheval）呈獻巨型夜光馬表演，同時與本地的王仁曼芭蕾舞學校聯乘獻技



意大利奇幻恐龍（Cromosauro）帶來高逾5米、身長達7米的巨型恐龍，並與本地隊伍中國香港中國國術龍獅總會的夜光龍合作，呈現「雙龍共舞」。



美國藍制服鼓樂隊（The Bluecoats）將與香港本地珀珈斯樂團跨界合奏



埃及傳統旋轉舞（Tannoura Dance Group）舞者演繹蘇菲傳統民俗轉裙舞。

加拿大喜劇雜技雙人組（Les Vitaminés）亦將登場，以幽默與高難度技巧為觀眾帶來驚喜。

本地15隊表演團隊同樣精彩，包括首次參與的中國香港輪椅體育舞蹈運動協會舞團、Rookids及GnB舞團等。巡遊隊伍當晚8時從香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，最終抵達香港喜來登酒店。匯演開始前，約下午6時將有15個本地表演團體輪流演出。

觀眾座席門票2月7日開售

「國泰新春國際匯演之夜」於香港文化中心設有觀眾座席，門票分港幣600元、550元及450元，將在2026年2月7日（星期六）上午8時起，於旅發局九龍旅客諮詢中心發售（地址 : 尖沙咀天星碼頭），先到先得，售完即止。公眾亦可在巡遊路線（廣東道、海防道及彌敦道）沿途的有利位置免費欣賞。





觀眾區域及票價︰

• A區 香港文化中心廣場A區座位（主舞台）港幣$600／位

• B區 香港文化中心廣場B區座位（主舞台，部分座位視線或受阻）港幣$550／位

• C區香港文化中心廣場C區座位（近觀景台）港幣$450／位

購票地點︰香港旅遊發展局九龍旅客諮詢中心（九龍尖沙咀天星碼頭）

日期︰2026年2月7日（星期六）上午8 時起

• 每人每次限購 4張門票，先到先得，售完即止。每位訪客會先獲發 1 個號碼牌，及後可於當日指定時間選擇座位及購買入場券。

• 兒童及長者優惠：3至11歲兒童及65歲或以上長者可享半價優惠

• 國泰會員優惠：Cathay 會員可享每張門票港幣 50 元折扣（每位會員最多可購買2張門票）

免費觀賞︰巡遊路線沿途（廣東道、海防道及彌敦道）均設有免費觀賞區，市民可於指定路段沿線欣賞表演。

花車初二啟德展示

由年初二（2月 18日）至正月十五（3月 3日），花車將現身城中多個地點，延續匯演精彩。八輛特色花車會首度於啟德體育園（至2月26日）展出，年初二及年初三（2月18日及19日）更會增設兩個舞台，邀請多支參與匯演的中國內地及國際表演隊伍即場獻技，將新春氣氛送給現場觀眾。其餘 4輛花車則會於海洋公園、大埔林村、沙田馬場、銅鑼灣維多利亞公園展出。表演團隊亦會親臨多區商場及景點獻技。

國泰新春國際匯演之夜

旅發局新春活動網頁

https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/chinese-newyear.html