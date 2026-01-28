歡迎回來

03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言 西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
GLOBAL Wednesday｜議息前夕 醒你港股、美股部署攻略｜金價、銀價 仲追？｜聯合健康大跌忌接刀？
股市動向
嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　聯儲局即將公布議息結果，另外投資者同時等待更多美國經濟數據公布，咁多不同因素Kimmy 點分析？倉位又應該點樣部署呢？隔晚美股聯合健康慘跌，原因是聯邦監管機構宣布的醫療保險優勢計劃支付率令人失望，現階段唔好撈底？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/VhJi4JvEd_c?si=vVUMloBmqwCYT7BF

 

►把時間軸拉到01:08開始 — 節目開始

 

Tags:#hot talk 1點鐘#湯麗鴻#光大證券#美股#港股#恒指#恒生指數#美匯#AUD#JPY#日圓#金價#新特能源#01799#吉利汽車#00175#英偉達#NVDA#華潤電力#潤電#00836#VELO#博格華納#BWA#金山雲#03896#特斯拉#TSLA#優必選#09880#百度#09888#華潤萬象生活#01209#港交所#00388#理想汽車#02015#滙控#00005#阿里巴巴#09988#騰訊#00700
KK星期二｜點用周線、月線圖分析恒指走勢？｜科指跌穿牛熊線 騰訊、阿里巴巴支持位再往下尋？
KK星期二｜點用周線、月線圖分析恒指走勢？｜科指跌穿牛熊線 騰訊、阿里巴巴支持位再往下尋？

巴士安全帶新例正式實施
516
|
6

你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？

非常大
32%
有一定幫助
12%
幫助不大
20%
幾乎無幫助
36%
無意見
0%
投票期：2026-01-26 ~ 2026-02-26
